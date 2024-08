El Patrón, nueva canción de Gala Montes -de 23 años de edad- está causando ruido en redes por la letra.

Gala Montes protagonizó varios escándalos antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2024; uno que llamó la atención fue su supuesto noviazgo con Bárbara Islas.

La actriz lanzó una nueva canción bajo el nombre de El Patrón, una tema melancólico en donde expresa una desilusión amorosa.

Gala Montes estrena El Patrón, su nueva canción ¿dedicada a Bárbara Islas?

Gala Montes forma parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2024, donde sus declaraciones han dado de que hablar.

Fue señalada de “sacar del clóset” a Bárbara Islas, luego de admitir que habían salido un par de meses y que hasta mantuvieron una relación sentimental.

Bárbara Islas negó rotundamente toda clase de relación sentimental con Gala Montes.

Gala Montes y Bárbara Islas (Especial )

Gala Montes estrenó El Patrón, una canción de género urbano que habla de una relación amorosa que no pudo ser.

En la letra de El Patrón, Gala Montes expresa que le hicieron daño y después huyeron, mientras sufría ante la pérdida de esa persona especial.

Antes del estreno de la canción,Gala Montes comentó que estaba indignada por el rechazo que habría sentido por Bárbara Islas.

Luego de que negó la relación que tenían aunque Gala Montes la exhibió en público.

Gala Montes (@galamontes / Instagram )

Letra completa de la canción El Patrón de Gala Montes

Gala Montes estrenó El Patrón, su nuevo sencillo que habla de una relación fallida y que parece indirecta a Bárbara Islas.

Esta es la letra completa de El Patrón, canción de Gala Montes:

Te fuiste pero no sabía que me tenías agarrada del corazón

En la mañana que te vestías no me diste los buenos días

Y le llame al doctor

La gente no da algo que no tiene

Y tu no me das y no te conviene

Pero solamente una niña, las palabras me las creía

Te pasabas de cabrón

Eras raro, te contradecías

Me dabas un beso y luego te ibas

Me dabas tu bendición

Es hora de dejar lo que ya no quieres

Que importa lo que va a pasar

Intenta soltar, eso te hiere

Me acuerdo de esa llamada que le hice a tu asistente

Ella me dijo que no podrías verme

Y desde ese días la vida ya no es la misma

Cada comida me sabe tan insípida

Me ilusione como una niña en una dulcería

Miro atrás y me enojo con mi misma

Que tu me quieras

Yo no veo que hay manera

Mientras me sigo tropezando con la misma piedra

El daño que me hiciste y luego huiste

También tengo problemas en la vida

En las noches me hago daño

Cuando pienso que todavía te extraño

Después de tanto, te la pasaste invalidando todo lo que siento

El daño que me hiciste y luego huiste

También tengo problemas en la vida

El daño que me hiciste y luego huiste

También tengo problemas en la vida.