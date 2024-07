Recientemente, Gala Montes -de 23 años de edad- denunció a su madre, Crista Montes, por haberle robado dinero durante años. Declaraciones que la señora salió a responder.

Crista Montes compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram explicando su versión de los hechos, negando categóricamente que alguna vez haya buscado hacer el mal a Gala Montes o su hermana.

Por lo que mencionó la mamá de la actriz, no busca el dinero o que el problema se vuelva más mediático de lo que ya es, pues lo único que quería al hablar con una revista del tema fue publicitar su cafetería.

Esto debido a que, asegura, Gala Montes la corrió de su casa, por lo que tuvo que buscar una retan económica en el Estado de México, ya que no tiene dinero suficiente para pagar.

“Yo me tuve que venir al Estado de México porque acá las rentas son baratas. No he terminado de ver el video porque no es mi intención, ni lo voy a hacer legal ni lo voy a hacer público. Yo di esa exclusiva a la revista porque quise darle publicidad a la cafetería. Ustedes lo han visto y son hechos. Yo no estoy pidiendo ni la mitad ni me quiero quedar con el dinero de Gala”. Crista Montes

Gala Montes y su mamá, Crista Montes (@sargentomatute)

Crista Montes desmiente las declaraciones de su hija Gala Montes

En un segundo video, la señora Crista Montes desmintió las declaraciones que ha ido diciendo su hija Gala Montes en diversos espacios.

Primero que nada, la mamá de la actriz negó que su hija haya pagados sus tratamientos contra el cáncer, revelando que el gasto corrió por parte del Seguro Popular.

Incluso Crista Montes mencionó que, de ser verdad que era ella quien se quedaba con el dinero, con facilidad se hubiera internado en el Hospital Ángeles, uno de los más caros de la CDMX.

Sin embargo, asegura que hasta la fecha el tratamiento lo ha llevado en el Hospital Fucam con ayuda del Seguro Popular.

“No pagó mi tratamiento porque fue en el Fucam y fue con el Seguro Popular. Para que vean como una simple palabra. Las dos veces que me dio cáncer no pagó el tratamiento. Yo con lo que estábamos trabajando muy bien me pude haber operado en el Ángeles, pero no lo hice". Crista Montes

Crista Montes narra una vez que Gala Montes y su hermana la golpearon

Por si fuera poco, Crista Montes asegura tener pruebas de las veces en las que Gala Montes y su hermana la golpearon.

Y es que de acuerdo con lo que relató, hubo una ocasión en la que Gala Montes le arrojó un plato, por lo que no entiende en qué momento fue ella la violenta, como lo ha señalado la joven actriz.

Incluso, Crista Montes sostiene que es injusta la forma en la que la corrieron como si nada, sobre todo después de años en los que siempre vio por sus hijas.

Señalando que ahora tanto Gala Montes como su hermana hablan bien de sus papá, quien jamás estuvo al pendiente de sus necesidades como lo estuvo ella: