Con lágrimas en los ojos, Gala Montes rompe el silencio y revela toda la verdad de su mamá y su distanciamiento; acusa a su progenitora de extorsionarla.

Hace unos días, Crista Montes -mamá de Gala Montes- dio una entrevista a TVNotas para revelar que está distanciada de la actriz desde octubre de 2023.

Crista Montes acusa a Gala Montes -de 23 años de edad- de abandonarla económicamente y de ser ingrata con ella, tras ser su manager durante 18 años.

Gala Montes explota contra su mamá y la revista que ventilaron sus problemas familiares

Crista Montes reveló a TVNotas que Gala Montes decidió distanciarse de ella desde hace 9 meses y cree que está siendo influenciada por su psicólogo.

Antes estas declaraciones, Gala Montes hizo un en vivo en Instagram para mostrar su enojo con su madre y la revista que publicó detalles de su vida.

Gala Montes y su mamá Crista Monte (@galamontes / Instagram )

Visiblemente afectada, Gala Montes comenzó a llorar y expresó que se sentía muy mal emocionalmente.

“No se vale (...) No puedo ser feliz, no me dejan (...) lloro por la nota que subió mi mamá. Yo no quiero hacer pública esa parte de mi vida, yo no quería hacer público todo esto, pero lo voy a tener que hacer” Gala Montes

Gala Montes llamó “nefasta” a TVNotas por publicar la entrevista de su mamá y arremetió contra la periodista que escribió la nota.

“No es la revista, es mi mamá. Mi mamá tiene todo que ver, por eso estoy así (...) yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá” Gala Montes

Gala Montes culpa a su mamá de su depresión y asegura que la quiere extorsionar

“Aquí la maldita víctima soy yo”, dijo Gala Montes, quien acusa a su mamá de provocarle problemas emocionales como ansiedad y depresión.

“Le dolió que ya no es mi manager, pero esa fue una decisión que yo tenía derecho de tomar (...) Mi mamá está loca, está loca de verdad, mi mamá tiene problemas ¿Cómo haces esto? Ella se quería quedar con todo mi dinero” Gala Montes

Gala Montes y su mamá Crista Monte (@galamontes / Instagram )

Gala Montes asegura que Crista Montes se enojó con ella porque la removió como manager y porque quería quedarse con todas sus ganancias.

“Estoy cansada de que me esté manipulando y me esté amenazando, y que me esté extorsionando, porque lleva 8 meses extorsionándome y aquí tiene a su pendeja que trabaja como estúpida para darle dinero” Gala Montes

La actriz dice que su mamá lleva 8 meses extorsionándola y pidiéndole dinero, por lo que ella se hartó y tomó la decisión de alejarse de ella.

“Llegó un momento donde dije: ‘Señora se acabó', yo no voy a mantener la casa (...) Quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti, entonces mi mamá no aceptó eso” Gala Montes

Gala Montes expresó que está dolida porque durante 18 años trabajó y ahora gracias a su madre quedó como una hija malagradecida.

“Me robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde que tengo 6 años, obviamente me voy a dedicar a los que me enseñaste” Gala Montes

En pocas palabras, Gala Montes dejó claro que el fruto de su trabajo será para ella y no piensa compartirlo con su madre, a quien acusó de explotarla desde los 6 años.

Gala Montes acusa de difamación a Crista Montes y de quererse quedar con la mitad de todo su dinero: “A partir de hoy yo no tengo mamá”.

Por último, Gala Montes expresó que acude al psicólogo para tratar sus salud mental, ya que tiene depresión y tendencia al suicidio.