Gala Montes -de 23 años de edad- advierte que está dispuesta a todo en La Casa de los Famosos México 2024 porque se crió con “satán”.

Luego de que se hiciera público el distanciamiento que tiene con su mamá, Gala Montes fue confirmada como la onceava habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Durante su presentación, Gala Montes ironizó sobre su pelea con Crista Montes al señalar que tiene una “mamá narcisista”.

Gala Montes, incluso, confesó que se encuentra muy feliz de entrar a La Casa de los Famosos México 2024 porque estará alejada de su mamá.

Antes de su confirmación como habitante de La Casa de los Famosos México 2024, Gala Montes habló sobre si había la posibilidad de reconciliarse con su mamá, Crista Montes.

Tras pelea con su mamá, Gala Montes se siente liberada y lista para La Casa de los Famosos México 2024

El 17 de julio, Gala Montes fue confirmada como la onceava habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

La confirmación de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024 se da días después de que su mamá la acusara por presuntamente haberla abandonado.

Gala Montes y su mamá, Crista Montes (Instagram/@sargentomatute)

Por su parte, Gala Montes se defendió asegurando que su mamá lo único que buscaba era robarle su dinero y por eso había hablado su distanciamiento.

Durante su presentación, Gala Montes no pudo evitar los cuestionamientos sobre su relación con su mamá.

Gala Montes señaló que no está feliz, pero se encuentra agradecida del apoyo que ha recibido para seguir con su vida.

“Pues yo, la verdad, después de todo lo que pasó, obviamente no estoy feliz, pero me siento agradecida de que Televisa me haya apoyado tanto en estos momentos tan difíciles para mí” Gala Montes

Aunque se mostró triste por lo que está pasando con su mamá, Gala Montes aseguró que La Casa de los Famosos México será como unas vacaciones para ella.

Y es que Gala Montes aseguró que se encuentra feliz de alejarse de su mamá.

“Y feliz, por un lado, porque, voy a estar tres meses en una casa, no tengo que pagar renta, la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros, entonces, yo estoy feliz. Esto para mí son vacaciones, es una terapia” Gala Montes

Gala Montes aprovechó para mandar una advertencia a sus compañeros de La Casa de los Famosos México, porque aseguró que ella se crió con Satán.

“Aguas los que estén allá adentro porque ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con Satán, tengan cuidado conmigo, eh” Gala Montes

Gala Montes y su mamá Crista Montes (@sargentomatute / )

De manera más seria, Gala Montes aseguró que se siente tranquila porque ha vivido momentos muy complicados en su vida, pero se encuentra liberada y lista para lo que venga.

“Me siento tranquila. He vivido peores momentos en mi vida. Hice una novela con todo este proceso y no dije nada. Salió todo esto porque mi mamá habló. (Me siento) liberada y lista para lo que venga” Gala Montes

Sobre su salud mental, Gala Montes aseguró que ya había hablado con su psicóloga y había tratado ciertos temas, pero sabe que no será fácil.

“Estoy tratada con una psicóloga desde hace muchos meses, he tratado este encierro y he desarrollado herramientas, quiero pensar, para poder estar allá adentro, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser fácil” Gala Montes

Gala Montes destacó que ella quiere hablar de su historia porque busca que otras personas que pasan por lo mismo no sientan que se encuentran solos.

“Me gusta hablar de mi historia, porque vivimos en una época en la que todos los jóvenes tenemos depresión, tenemos ansiedad y nuestros padres no nos creen, entonces si alguien se puede identificar conmigo estando en la casa, ya gané, eso es un premiozote y sólo voy por eso” Gala Montes

Gala Montes no se arrepiente de lo que dijo sobre su mamá

Antes de ser confirmada en La Casa de los Famosos México 2024, Gala Montes concedió una entrevista al programa Hoy donde habló sobre su pelea con su mamá.

Gala Montes reafirmó que su mamá la presionaba con su dinero, por lo que ahora ya se siente liberada.

“Pues yo no tenía acceso a nada, entonces no era como que mi mamá me prohibiera comprarme cosas, pero indirectamente me presionaba a no hacerlo, entonces ahorita sí me siento liberada, por eso fue por lo que exploté” Gala Montes

En su conversación, Gala Montes confirmó que los problemas con su mamá surgieron después de que ella empezó a ir con una psicóloga y empezó a poner limites.

“Todo el chisme empezó por eso, porque yo empecé a ir a terapia, y entonces cuando uno empieza a poner límites en la vida, los que se aprovechan de que no ponías límites pues obviamente se molestan” Gala Montes

Gala Montes aseguró que no se arrepiente de lo que dijo porque fue parte de un proceso y ahorita todavía está en shock, pero se encuentra confiada de que por algo pasan las cosas.

“Uno está en crisis, suelta toda la sopa, vómito verbal, y no me arrepiento, simplemente es una catarsis pública, es un luto, pero en vida, entonces es aún más duro entenderlo, y no sé si estoy en shock, la verdad es que siento que por algo pasan las cosas” Gala Montes

Además, destacó que tiene todo el derecho de vivir como quiere y sabe que tiene varios motivos para seguir adelante y no dejarse caer.

“Estoy en un momento de mi vida donde tengo 23 años, y tengo derecho a vivir mi vida como sé me… plazca la gana y lo voy a hacer, no me voy a detener, yo sé lo que es vivir con depresión, tomo antidepresivos y yo me paro, y yo tengo muchos motivos por los cuales mi vida sigue siendo valiosa” Gala Montes

Gala Montes (@galamontes / Instagram)

Gala Montes niega que busque reconciliarse con su mamá

Sobre las declaraciones que sigue haciendo su mamá, Gala Montes pidió que ya le quitaran el internet.

“Miren, ya córtenle el internet, o sea, yo pido que ya le corten el internet, por favor, o sea, de verdad, porque digo, sube unas cosas que yo, o sea, por favor, y se lo pido desde aquí, ya para” Gala Montes

Gala Montes le pidió a su mamá que ya se detuviera, porque para ella es doloroso ver cómo está actuando pues es una persona que ama mucho.

“Que ya dejé de subir cosas, que ya deje de agárrala, a ver quién se la paga. Lastimosamente es una persona que yo amo mucho, y es doloroso ver que tenga estas acciones” Gala Montes

En su conversación con el programa Hoy, Gala Montes destacó que su mamá también fue la responsable del distanciamiento con su hermana.

Pero afortunadamente ya tienen una mejor relación.

“Mi mamá tenía mucha preferencia por mí, eso lastimó la relación de mi hermana y yo, pero afortunadamente con la terapia la he podido reconstruir y nos hemos reconstruido a partir de esto, o sea, yo creo que esto es un antes y un después y una gran oportunidad” Gala Montes

Gala Montes negó que en este momento busque reconciliarse con su mamá, pues ahorita su prioridad es su salud física y mental.