El cantante El Bogueto de 28 años de edad, se presentó el 3 de octubre en la feria de Coscomapetec 2026 en Veracruz, pero el recibir agua lanzada por un fan lo hizo bajar del escenario.

El comportamiento de El Bogueto está siendo muy juzgado por la forma en que reaccionó y cómo “no aguantó” que el fan le volviera a responder lanzándole agua.

Fan vive pelea de agua con El Bogueto; el reguetonero canceló su concierto por el disgusto

La feria de Coscomapetec 2026 en Veracruz tuvo como artista a El Bogueto en su escenario en la Plaza del Chayote. Sin embargo, el reguetonero decidió terminar su concierto tras disgusto con un fan.

Según los asistentes al concierto por el que pagaron 300 pesos, un fan aventó un poco de agua al cantante de Nezahualcóyotl, Estado de México, sin embargo, este hecho lo disgustó.

Otro ángulo de las grabaciones mostró como El Bogueto pidió agua a su equipo, y en cuanto la recibió, se la aventó directamente al fan.

Sin embargo, el fan reaccionó volviendo a lanzar el agua a El Bogueto, lo que llevó al cantante a bajar inmediatamente el escenario.

Ante este hecho, el público no solo mostró disgusto por el dinero que pagaron por ver al cantante, sino porque también -algunos- pagaron por tener acceso VIP al show.

Hasta el momento, El Bogueto no se ha pronunciado sobre el desplante que lo hizo bajar del escenario en Veracruz.