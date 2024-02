El baile del perrito provoca pleito entre el cantante y el productor de la canción llegando a acciones legales.

Wilfrido Vargas de 74 años de edad recibió una demanda del compositor y productor Juan Valdez Ybet por la autoría del éxito ‘El baile del perrito’.

De acuerdo con AP, entre los detalles se sabe que se tenía prevista una primera audiencia para el miércoles, pero fue aplazada para el 22 de mayo.

Uno de los grandes éxitos de la música en tropical, es sin duda “El baile del perrito”, que fue lanzada en 1989.

‘El Baile del Perrito’ es una canción interpretada por el merenguero Wilfrido Vargas que nos ha puesto a bailar y cantar por décadas.

Sin embargo, un giro inesperado le ha jugado en contra al cantante y el caso llegará hasta los tribunales por los derechos de autoría del tema.

Ya que el productor dominicano Juan Valdez Ybet lo ha demandado por el icónico tema “El baile del perrito”.

De acuerdo con información de AP, el conflicto legal entre ambos músicos tomó un nuevo giro cuando se pospuso la primera audiencia.

inicialmente programada para el miércoles, hasta el 22 de mayo. Esta decisión prolonga la incertidumbre sobre el desenlace de la disputa.

Juan Valdez Ybet optó por tomar acción legal para reclamar los beneficios y derechos de “El baile del perrito”, una canción que se lanzó en 1989.

Esto porque siguió el consejo de una asociación de compositores.

Según el productor, decidió reclamar debido a las presuntas promesas incumplidas por parte de Wilfrido Vargas, lo que lo llevó a buscar una resolución en los tribunales.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”,

Juan Valdez Ybet