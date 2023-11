Bad Bunny la está rompiendo en Internet, con una canción viral de TikTok y esto lo tiene muy molesto al punto que está pidiendo a la gente que apoya este “logro” deje de seguirlo.

Verás, alguien creó con Inteliencia Artificial (IA) una canción con la voz de Bad Bunny -de 29 años de edad-, misma que se popularizó al punto de ser ya un hit.

Esto no gustó al ‘Conejo malo’, quien al enterarse salió a negar que sea su canción y su voz, no conforme se lanzó contra las personas que les gustó el tema.

En la cuenta de FlowGPT, se dió a conocer la canción “Sal que te paso a buscar”, la cual supuestamente interpreta Bad Bunny, lo que la ha llevado a ser la canción viral de TikTok del momento.

Y es que el productor que la creó añadió sobre música urbana y mediante IA la voz de Bad Bunny para que pareciera que el cantante colaboró musicalmente.

El tema ya es un éxito, pero esto no gusta al ‘Conejo malo’, quien a través de su canal de difusión de WhatsApp asegura es “una mierda”.

Pero además le pide a las personas que gustan del tema que dejen de seguirlo, ya que no merecen ser sus amigos y tampoco los quiere ver en su gira.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que me conectó y gente con la que no, si a ustedes les gusta esa mierda de canción que esta viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo.

Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice este nuevo disco. Pa’ deshacerme de gente así. Así que chu chu, fuera, no los quiero en la gira tampoco”

Bad Bunny