Drake Bell se presentó en Querétaro en la Feria Internacional Ganadera, cantando su éxito “Found a Way”, pero también llegó con Jonathan Goldstein de 60 años de edad, quien interpretó a Walter Nichols: el papá de Drake y Josh en Nickelodeon.

Drake Bell triunfa en Querétaro al lado del papá de Drake y Josh

El pasado 29 de noviembre, Drake Bell se presentó en Querétaro como parte de su presentación en la Feria Internacional Ganadera 2025; sin embargo, sorprendió al cantar “Found a Way” y tener como invitado sorpresa al papá de Drake y Josh.

El concierto de #DrakeBell en #Querétaro se volvió un momento para la nostalgia cuando interpretó “Found a Way”, el tema de Drake & Josh.



La sorpresa llegó después: Walter, su papá en la serie, apareció en el escenario y el público estalló en emoción.

Y es que durante la presentación de Drake Bell de 39 años de edad, cantó su popular éxito “Found a Way”, el tema principal de la serie Drake y Josh que se popularaizó en la década de los 2000.

Pero además de cantar el tema principal de la serie de televisión, Drake Bell tuvo un invitado sorpresa: Jonathan Goldstein, el actor que hizo el papel del papá de Drake y Josh en la serie de televisión emitida del 2004 al 2007 en Nickelodeon.

La aparición de Jonathan Goldstein, quien interpretó al papá de Drake y Josh en la serie de Nickelodeon, hizo que el público estallara de emoción; pues cabe recordar que esta serie es una de las más queridas del público mexicano que acompañó a toda una generación.

Por lo que el escuchar el tema principal de la serie de Drake y Josh, aunado al ver a Jonathan Goldstein junto a Drake Bell, hizo que la nostalgia golpeara a todos los asistentes de la Feria de Querétaro.