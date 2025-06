La vocalista de Belanova, Denisse Guerrero de 44 años de edad, revela que no es tan enigmática como se cree, pues tiene una cuenta de Instagram donde sí interactúa con un selecto grupo.

La forma de ser con la que Denisse Guerrero se ha presentado en el mundo musical siempre ha causado intriga más allá de la duda eterna sobre la verdadera madre de la cantante.

Y es que la propia Denisse Guerrero contó los motivos por los que no sigue a nadie en Instagram, pero no solo eso, sino su nueva etapa como solista sin Belanova.

Denisse Guerrero no es tan enigmática; tiene una cuenta secreta en Instagram con un grupo selecto de seguidores

La vida de Denisse Guerrero de Belanova y su forma de ser, siempre han sido un misterio, sobre todo por cómo se muestra en redes sociales, donde tiene poca presencia.

Denisse Guerrero, cantante de Belanova. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

A diferencia de otros artistas, Denisse Guerrero se muestra en Instagram sin seguir una sola cuenta, mientras que ella tiene 243 mil followers.

Cuenta de Instagram de Denisse Guerrero de Belanova. (Captura de pantalla)

Ante esta duda que lleva un gran misterio, la cantante fue cuestionada para el podcast de Javier Paniagua, a lo que le sorprendió que generara duda que no siguiera a nadie en Instagram.

Y es que la cantante simplemente dijo que no suele consumir mucho contenido en redes sociales, de modo que no le había tomado importancia a no seguir a nadie.

Sin embargo, describió esto como “una protección a mí misma”, asegurando que le gusta enfocarse en hacer música, pero negando que Instagram le sea una distracción.

“Hasta cierto punto es una protección a mí misma y no entro tanto en este juego de las redes sociales (...) es una especie de protección, no estoy tan conectada con las redes sociales”. Denisse Guerrero, cantante.

Fue ahí que la vocalista de Belanova dijo “tengo una cuenta personal”, para luego dejar claro “no se las voy a dar”, pero compartiendo que ahí tiene un grupo selecto de seguidores.

“Tengo no sé, setecientos followers y ya, pero son puros amigos”. Denisse Guerrero, cantante.

Y es que Denisse Guerrero aseguró que le gusta que la gente la siga por quien es, no por buscar un beneficio de su persona.

Denisse Guerrero se lanza como solista, pero no es el adiós para Belanova

La cantante Denisse Guerrero dejó el misticismo y compartió un poco más de lo que se viene sin Belanova en su etapa como solista.

“Vida Simple” es la canción con la que Denisse Guerrero se lanza como solista, narrando a través del video oficial un poco más de lo que es la artista que ahora conocemos.

Y es que contó que en el video oficial no solo narra su etapa en Belanova, sino que se puede ver a su mamá, su hermana y su sobrina.

Asimismo, explicó que está explorando otras creatividades compartiendo que pronto saldrá un documental que se enlaza con lo que narra en “Vida Simple”.

“En este vida [Vida Simple] sale mi mamá, sale mi hermana, la niña que sale es mi sobrina (...) tiene un trasfondo profundo, proximamente lanzaré un documental que conecta con el video”. Denisse Guerrero, cantante.

Por otra parte, Denisse Guerrero dejó claro que ahora que se lanza como solista, no quiere decir que sea el fin de Belanova, pues incluso alternará shows y no descarta un nuevo disco con la banda.