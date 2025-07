¿De qué trata 100 Ways? El video de YouTube más visto de Jackson Wang con letra en español de la canción completa

Tras el estreno de MAGICMAN 2, el nuevo álbum del rapero chino de 31 años de edad Jackson Wang, te tenemos su video en YouTube más visto con 100 Ways.

Así como te contamos de qué trata 100 Ways con la letra en español de la canción completa de Jackson Wang.

Este es el video de 100 Ways en YouTube más visto de Jackson Wang

Con más de 100 millones de vista la canción 100 Ways es el video en YouTube más visto de Jackson Wang de la boyband GOT7, mismo que te dejamos a continuación para que lo disfrutes desde ya:

De estos trata 100 Ways, la canción de Jackson Wang con video en YouTube más visto

100 Ways, la canción de Jackson Wang con su video en YouTube más visto del intérprete chino se trata de un tema romántico.

Pues la canción 100 Ways habla sobre un amor incondicional y la disposición a darlo todo por la persona amada.

Sentimiento que se expresa en la canción 100 Ways de Jackson Wang en frases como:

“It’s the final curtain call. But if you’re ready, I will give my all.” - “Es la última llamada del telón. Pero si estás lista, daré todo.”

Por lo que la canción 100 Ways de Jackson Wang hace también referencia en el amar a la pareja de manera auténtica y genuina, sin importar lo que digan los demás:

“Let them say it how they want. If I can love you good, it’s no one’s fault.” - “Que digan lo que quieran. Si puedo amarte bien, no es culpa de nadie.”

Letra completa en español de 100 Ways, la canción de Jackson Wang con video en YouTube más visto

A continuación te dejamos la letra completa en español de 100 Ways, la canción de Jackson Wang con video en YouTube más visto:

100 Maneras

100 Ways

Dale la vuelta al reloj de arena

Turn over the hour glass

La arena está cayendo

The sand is falling down

Oh, es muy rápida para ti

Oh, it’s too fast for you

Para ti

For you

No malgastes tu tiempo, deja que dure

Don’t waste your love, just let it last

Porque una vez se ha ido, nunca volverá

‘Cause once it’s gone, it’s never coming back

Es verdad

It’s true

¿Podrías amarme igualmente?

Could you love me the same?

Dime, ¿qué te hace quedarte?

Tell me, what makes you stay?

Hay cientos de formas de dejar a un amante

There’s a hundred ways to leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Cientos de formas de dejar a un amante

Hundred ways to leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Dejar a un-

Leave a

Hay cientos de formas de dejar a un amante

There’s a hundred ways to leave a lover

No esperaré ni un minuto más

I won’t wait a minute longer

Cientos de formas de dejar

Hundred ways to leave

Pero soy el único que necesitas

But I’m the only one that you need

Es la última llamada del telón

It’s the final curtain call

Pero si estás lista, daré todo de mí

But if you’re ready, I will give my all

Para ti, para ti

For you, for you

Déjales decirlo como quieran

Let them say it how they want

Si puedo amarte bien, nadie tiene la culpa

If I can love you good, it’s no one’s fault

Oh

Oh

¿Podrías amarme igualmente?

Could you love me the same?

Dime, ¿qué te hace quedarte?

Tell me, what makes you stay?

Hay cientos de formas de dejar a un amante

There’s a hundred ways to leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Cientos de formas de dejar a un amante

Hundred ways to leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Dejar a un-

Leave a

Hay cientos de formas de dejar a un amante

There’s a hundred ways to leave a lover

No esperaré ni un minuto más

I won’t wait a minute longer

Cientos de formas de dejar

Hundred ways to leave

Pero soy el único que necesitas

But I’m the only one that you need

Soy el único que necesitas

I’m the only one that you need

Soy el único que necesitas

I’m the only one that you need

Soy el único que necesitas

I’m the only one that you need

Hay cientos de formas de dejar a un amante

There’s a hundred ways to leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Cientos de formas de dejar a un amante

Hundred ways to leave a lover

Dejar a un amante

Leave a lover

Dejar a un-

Leave a

Hay cientos de formas de dejar a un amante

There’s a hundred ways to leave a lover

No esperaré ni un minuto más

I won’t wait a minute longer

Cientos de formas de dejar

Hundred ways to leave

Pero soy el único que necesitas

But I’m the only one that you need

Pero soy el único que necesitas

I’m the only one that you need

Pero soy el único que necesitas

I’m the only one that you need