Fans se preguntan cuál es el estado de salud de Alberto Vázquez -de 84 años de edad- quien fue hospitalizado de emergencia por problemas cardíacos.

Y es que ni su hijo actor, Arturo Vázquez -de 61 años de edad- sabría toda la verdad sobre el estado de salud de Alberto Vázquez.

¿Cuál es el estado de salud de Alberto Vázquez?

Internautas se preguntan cuál es el estado de salud de Alberto Vázquez, quien fue hospitalizado de emergencia por problemas cardíacos en Torreón, Coahuila.

Pero, ni su hijo actor, Arturo Vázquez, sabe toda la verdad sobre cómo se encuentra el cantante.

¡A #ArturoVázquez le IMPIDEN ver a su papá #AlbertoVázquez para saber su estado de salud! El actor asegura que desconoce cómo está tras su hospitalización

Durante una entrevista en exclusiva para De Primera Mano, el actor dijo no haber recibido detalles sobre la cirugía de su papá, Alberto Vázquez.

Entre la información que recibió vía telefónica, el famoso destacó que Alberto Vázquez estaría muy bien, "descansando mucho, comiendo lo que debe y durmiendo“.

De acuerdo con Arturo Vázquez, su hermana le pidió que no diera más declaraciones a la prensa, ya que él desconoce en gran medida lo que ocurrió.

Por lo que el hijo de Alberto Vázquez destacó que, cuando su padre pueda, será él mismo quien se encargue de contar los pormenores de su intervención.

Incluso, reiteró Arturo Vázquez, su papá podría regresar en tan buenas condiciones que se animará a dar algunos conciertos de despedida.

Alberto Vázquez pidió que no se alarmen por su salud

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por el equipo de Alberto Vázquez, el famoso fue sometido a una cirugía de cateterismo en una pierna.

“A cada rato me matan, me enferman, me abren el corazón, me abren el estómago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien”, dijo Alberto Vázquez el pasado 18 de junio de 2025.

Actualmente, Alberto Vázquez se encontraría en proceso de recuperación y se espera que se brinde información más detalla en los próximos días.