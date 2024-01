Durante una entrevista en exclusivo, el cantante mexicano Alberto Vázquez salió a aclarar si se retirará de los escenarios.

Y de acuerdo con Alberto Vázquez -de 83 años de edad- para tomar esta decisión de retirarse de los escenarios uno debe ser inteligente.

Por lo que Alberto Vázquez señaló que le gustaría preparar algún evento con el cual se despida de su carrera musical.

Alberto Vázquez (Cuartoscuro /Paola Hidalgo)

Alberto Vázquez aclara si piensa retirarse como cantante

En una entrevista en exclusiva para ‘Grupo Fórmula’ con Javier Poza -de 50 años de edad-, el cantante Alberto Vázquez aclaró los rumores sobre su retiro.

Y a pesar de que Alberto Vázquez se siente bien en el escenario, el cantante dijo que hay que ser inteligente para saber cuando alejarse de los escenarios.

“Es hora de retirarme y creo que hay que ser inteligentes en la vida y saber cuando hacerlo” Alberto Vázquez

Por lo que m ientras sigue viéndose y sintiéndose bien física y mentalmente , Alberto Vázquez señaló que sí culminará su carrera musical.

“Yo todavía estoy bien, no me veo mal, no quiero dar lástimas, no quiero presentarme mal” Alberto Vázquez

Y es que tras organizar algún último evento de despedida, el cantante te dijo estar dispuesto a seguir escribiendo y apoyando a nuevos artistas quienes comparten sus ideales.

Pues cabe recordar, el cantante no apoya la música urbana -el reguetón- debido a que considera que la letra de este género es vulgar.

Sobre su concierto de despedida, Alberto Vázquez dijo no tener nada planeado, pero que le gustaría “algo que le guste a la gente, que no sea chafa y que no sea sin chiste”.

EXCLUSIVA I Alberto Vázquez comentó a @javierpoza que se piensa hacer un buen homenaje antes de retirarse. Por otro lado, adelantó que al retirarse se dedicará a apoyar a jóvenes que les guste la música con letras románticas: “Ya basta de tanta vulgaridad”. #FórmulaNoticias pic.twitter.com/e1mv47N51k — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 5, 2024

¿Alberto Vázquez se retira de los escenarios por salud?

A pesar de que Alberto Vázquez aseguró gozar de buena salud, cabe recordar que su hijo reveló a ‘Ventaneando’ que el cantante dejaría los escenarios por recomendación médica.

Y es que Alberto Vázquez sufriría de problemas cardiacos, y desde hace unos años padece EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica).