Organizadores del Corona Capital 2023 vuelven a sorprender a la audiencia con la integración de cantantes y bandas al line-up.

El Corona Capital 2023 a celebrarse los días 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, le da la bienvenida a:

Major Lazer

Chromeo

Suki Waterhouse

Just Mustard

Cassia

Sueco the Child

Busty and the Bass

Asimismo, se informa que por motivos ajenos a los organizadores, estas bandas no podrán ser parte del festival :

Ben Howard

Sofie Royer

NF

JAWNY

Fletcher

Hasta el momento no se han dado a conocer los horarios del Corona Capital 2023, pero sí cómo quedarán estructurados los días del festival.

A continuación te dejamos el cartel completo del Corona Capital 2023 ya actualizado:

Precio de los boletos para el Corona Capital 2023

El precio de los boletos del Corona Capital 2023 depende de la fase en la que se compren, siendo el más caro de 35 mil pesos.

El costo de los accesos para la zona general del Corona Capital 2023 es de:

Abono 3 días: 10 mil 980 pesos

Viernes: 2 mil 560 pesos

Sábado: 3 mil 000 pesos

Para la Zona Comfort Pass:

Abono 3 días: 11,080 pesos

Viernes: 3 mil 300 pesos

Sábado: 3 mil 300 pesos

Domingo: 4 mil 500 pesos

Y para la categoría Citibanamex Plus del Corona Capital 2023:

Abono 3 días: 14 mil pesos

Viernes: 5 mil 120 pesos

Sábado: 5 mil 120 pesos

Domingo 5 mil 120 pesos

Mientras que el boleto Club en su fase única, cuesta 35 mil pesos.

Cabe mencionar que estos precios de los boletos no incluyen los costos por servicio, así como gastos ajenos al Corona Capital 2023.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Corona Capital 2023?

Seguidores de Arcade Fire, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Cure y Pet Shop Boys, se reunirán en el Corona Capital 2023.

Este festival de música se realizará del 17 de noviembre hasta el 19 del mismo mes en la Curva 4 el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El centro de espectáculos está ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.

Debido a que aún faltan algunos días para que se lleve a cabo el Corona Capital 2023, bandas pueden seguir sumándose o cancelando su participación; por lo que nada es definitivo.