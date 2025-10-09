La cantautora mexicana de 40 años de edad, Vivir Quintana llega esta noche de 9 de octubre en concierto al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del cual te traemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero, así que presta atención.

Apertura de puerta: 6:30 de la tarde

Hora para iniciar concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 canciones en vivo

Vivir Quintana se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hoy 9 de octubre como parte de su gira de conciertos Fuimos Todas Tour 2025.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sean los siguientes: