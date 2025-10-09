La cantautora mexicana de 40 años de edad, Vivir Quintana llega esta noche de 9 de octubre en concierto al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del cual te traemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero, así que presta atención.
Setlist, horario y telonero para el concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hoy 9 de octubre
A continuación setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hoy 9 de octubre y no te pierdas de nada:
- Apertura de puerta: 6:30 de la tarde
- Hora para iniciar concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 canciones en vivo
Posible setlist del concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hoy 9 de octubre
Vivir Quintana se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hoy 9 de octubre como parte de su gira de conciertos Fuimos Todas Tour 2025.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sean los siguientes:
- La casa de la esquina
- Yo te espero
- Las vecinas
- Corazón de ave
- Prohibido llorar
- Sorora
- Al tiro
- Claro que no
- Besar
- Cuéntame lento
- A pesar de ti
- Adiós, adiós
- ¿Quién cuida al pueblo?
- Canción sin miedo
- En las luces de la tarde
- Enamorada
- Te mereces un amor
- La casita de la selva
- Era Él O Era Yo