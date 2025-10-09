El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibe este jueves 9 de octubre a la cantautora mexicana de 40 años de edad, Vivir Quintana en concierto.

Por lo que si eres de los afortunados en asistir al concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris te dejaremos horario y hora en la que termina el show en vivo.

Horarios del concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris hoy 9 de octubre

Prepárate llega a tiempo y hasta preve tu regreso a casa con el horario y hora en la que termina el concierto de Vivir Quintana en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de hoy 9 de octubre; esto es lo quedes tener en cuenta:

Apertura de puerta: 6:30 de la tarde

Hora para iniciar concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 canciones en vivo

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termine: Alrededor de las 10:30 de la noche

Fuimos Todas Tour 2025 de Vivir Quintana llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en CDMX

Este jueves 9 de octubre, la cantante mexicana Vivir Quintana trae al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris su Fuimos Todas Tour 2025.

Concierto de Vivir Quintana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que promete ser una noche inolvidable para sus fans.

Recuerda que el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris es el recinto que se ubica en Donceles número 36 en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Para tu llegada al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris por transporte público, el Metro será tu opción con bajada en la estación Allende de la Línea 2 .