The Wookies se presentará en concierto el Foro Puebla este 16 de agosto con su show Wtv Wookies Television.
Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de The Wookies.
Hoy sábado 16 de agosto se presenta en concierto The Wookies en el Foro Puebla de la CDMX, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:
- Apertura de puertas 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente más de 15 temas en vivo
Posible setlist de canciones para el concierto de The Wookies hoy 16 de agosto en Foro Puebla
The Wookies promete un show inolvidable con una experiencia audiovisual épica este 16 de agosto en Foro Puebla.
Con su mezcla de electrónica, techno, disco y funk, y su característica vibra galáctica, se espera que los más de 15 temas en el setlist de canciones para el concierto de The Wookies en Foro Puebla de hoy 16 de agosto sean:
- Living On Video - Trans X Remix
- Como Tú - Andre VII Remix
- Bla Bla Bla - GiGi D´agostino
- Como Pacman - Gera MX, Alemán Remix
- Putaria - Ryan Arnold x Morry
- Ora Pinches Vergas
- Movie Star - Cinema Paradisco Mix
- Infernus
- Discotecno
- Me Pregunto - Remix
- Movie Star
- Pequeñines
- Patrick Millah
- Daydream
- Mr. Fat White
- Darkoteca
- Nocturnal
- Haunted Prom Night
A pesar de no tener discografías fijas, The Wookies se ha convertido en un referente en la escena electrónica latina, compartiendo escenario con artistas como Skrillex o Diplo y con más de cien mil oyentes mensuales en Spotify.