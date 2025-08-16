The Wookies se presentará en concierto el Foro Puebla este 16 de agosto con su show Wtv Wookies Television.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de The Wookies.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Wookies en Foro Puebla del 16 de agosto

Hoy sábado 16 de agosto se presenta en concierto The Wookies en el Foro Puebla de la CDMX, por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

Apertura de puertas 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente más de 15 temas en vivo

The Wookies (The Wookies)

Posible setlist de canciones para el concierto de The Wookies hoy 16 de agosto en Foro Puebla

The Wookies promete un show inolvidable con una experiencia audiovisual épica este 16 de agosto en Foro Puebla.

Con su mezcla de electrónica, techno, disco y funk, y su característica vibra galáctica, se espera que los más de 15 temas en el setlist de canciones para el concierto de The Wookies en Foro Puebla de hoy 16 de agosto sean:

Living On Video - Trans X Remix Como Tú - Andre VII Remix Bla Bla Bla - GiGi D´agostino Como Pacman - Gera MX, Alemán Remix Putaria - Ryan Arnold x Morry Ora Pinches Vergas Movie Star - Cinema Paradisco Mix Infernus Discotecno Me Pregunto - Remix Movie Star Pequeñines Patrick Millah Daydream Mr. Fat White Darkoteca Nocturnal Haunted Prom Night

A pesar de no tener discografías fijas, The Wookies se ha convertido en un referente en la escena electrónica latina, compartiendo escenario con artistas como Skrillex o Diplo y con más de cien mil oyentes mensuales en Spotify.