The Wookies se prepara para su concierto este 16 de agosto en el Foro Puebla con su show Wtv Wookies Television.

Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 16 de agosto de The Wookies en Foro Puebla para que te prepares.

Horario y hora en la que termina el concierto de The Wookies en Foro Puebla de hoy 16 de agosto

El Foro Puebla recibe hoy 16 de agosto a The Wookies, y para que armes tu llegada y regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; éstos son los detalles:

Apertura de puertas 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente más de 15 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 1 hora y media de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

The Wookies llega hoy 16 de agosto en concierto al Foro Puebla

The Wookies se presentarán en el Foro Puebla de la CDMX este 16 de agosto con una experiencia audiovisual épica, con su mezcla de electrónica, techno, disco y funk.

Sus miembros, Hugo Díaz Barreiro y Andre Fernández, se caracterizan por sus icónicos trajes de Chewbacca y su vibra intergaláctica.

The Wookies prometen una noche inolvidable en Foro Puebla de la CDMX, destacándose por su energía en festivales como EDC México, AXE Ceremonia y Bahidorá.

The Wookies (@wookiegram / Instagram)

Te recordamos que el Foro Puebla se encuentra ubicado en Puebla 186, Roma Nte, Cuauhtémoc, CDMX.

Por lo que, para la llegada de los fans, las vías de transporte público al Foro Puebla son el Metro y Metrobús.