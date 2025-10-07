Mariachazo en Arena CDMX con Mariachi Vargas y Nuevo Tecalitlán: fecha y boletos

La Arena CDMX será la sede para el concierto Mariachazo con las presentaciones estelares del Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán.
Por lo que si no te quieres perder lo mejor de la música mariachi en concierto te traemos los detalles con fecha y boletos para ver al Mariachi Vargas de Tecalitlán y al Mariachi Nuevo Tecalitlán en la Arena CDMX.
Fecha y boletos para Mariachazo con el Mariachi Vargas y Nuevo Tecalitlán en la Arena CDMX
El Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán se une a Mariachazo en la Arena CDMX, por lo que te dejamos fecha, boletos y demás detalles que debes tener en cuenta para su concierto:
- Fecha: Viernes 24 de abril 2026
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Venta general: a partir del 9 de octubre 2025
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Aún sin revelarse costos
Mariachi Vargas y Nuevo Tecalitlán en concierto con Mariachazo en la Arena CDMX
Mariachazo en la Arena CDMX promete ser un concierto inolvidable con lo mejor de la música del Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán.
Pese a que aún se desconoce el precio de los boletos, se espera que la distribución de localidades en la Arena CDMX para Mariachazo sea de la siguiente forma:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg:
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl
Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.