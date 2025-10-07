La Arena CDMX será la sede para el concierto Mariachazo con las presentaciones estelares del Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán.

Por lo que si no te quieres perder lo mejor de la música mariachi en concierto te traemos los detalles con fecha y boletos para ver al Mariachi Vargas de Tecalitlán y al Mariachi Nuevo Tecalitlán en la Arena CDMX.

Mariachazo en Arena CDMX con Mariachi Vargas y Nuevo Tecalitlán: fecha y boletos (Especial )

Fecha y boletos para Mariachazo con el Mariachi Vargas y Nuevo Tecalitlán en la Arena CDMX

El Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán se une a Mariachazo en la Arena CDMX, por lo que te dejamos fecha, boletos y demás detalles que debes tener en cuenta para su concierto:

Fecha: Viernes 24 de abril 2026

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Venta general: a partir del 9 de octubre 2025

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos

El Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán, se unen para traernos un MARIACHAZO el próximo 24 de abril en la #ArenaCDMX 🎻🎺



Venta general a partir del 9 de octubre en: https://t.co/RmX8TYJ13W pic.twitter.com/OGlJaF0t9p — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) October 7, 2025

Mariachi Vargas y Nuevo Tecalitlán en concierto con Mariachazo en la Arena CDMX

Mariachazo en la Arena CDMX promete ser un concierto inolvidable con lo mejor de la música del Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán.

Pese a que aún se desconoce el precio de los boletos, se espera que la distribución de localidades en la Arena CDMX para Mariachazo sea de la siguiente forma:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg:

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl

Arena CDMX

Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.