Super Junior tendrá dos conciertos en México y uno será en el Palacio de los Deportes.

A continuación, te decimos horarios, setlist y telonero que tendrá Super Junior el domingo 12 de octubre.

Super Junior en el Palacio de los Deportes: Horarios y otros detalles

El 12 de octubre será el tan esperado concierto de Super Junior en el Palacio de los deportes. Estos son los horarios:

Apertura de las puestas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas aproximadamente

Calendario de conciertos de Super Junior por 20 aniversario: Fecha, hora y canal de YouTube para ver Los Super Super Shows (Super Junior)

Aún hay boletos disponibles para Super Junior en Ticketmaster con un costo de:

General A: 2 mil 928 pesos más cargos

General B: 4 mil 026 mil pesos más cargos

El Palacio de los Deportes se ubica en Granjas México en la alcaldía Iztacalco; la estación de Metro más cercana es Velódromo.

Setlist y telonero de Super Junior en el Palacio de los Deportes

Este podría ser el setlist de Super Junior en el Palacio de los Deportes:

Twins

U

It’s you

Black suit

Mamacita

Superman

Super girl

Hair cut

Say Less

Deligth

I know

Our love

No other

From U

In my dream

Dorothy

Miracle

Pajama party

Me

Rokkuko

Mash up super clap

D.N.A

Rockstar

A-cha

Express Mode

Mr. Simple

Bonamana

Sorry, sorry

Don’t don

Stuck with you

Marry U

Happines

Finale

Este setlist se basa en el que interpretó Super junior el pasado 22 de agosto en el Super show de Seúl .

Hasta el momento, Super Junior no ha anunciado si tendrá show de apertura con otro artista, pero sabe que el grupo tiene cercanía con Reik.

Incluso, Super Junior y Reik colaboraron en la canción Ome More Time, por lo que ellos podrían ser sus invitados sorpresa.