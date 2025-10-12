Super Junior tendrá dos conciertos en México y uno será en el Palacio de los Deportes.
A continuación, te decimos horarios, setlist y telonero que tendrá Super Junior el domingo 12 de octubre.
Super Junior en el Palacio de los Deportes: Horarios y otros detalles
El 12 de octubre será el tan esperado concierto de Super Junior en el Palacio de los deportes. Estos son los horarios:
- Apertura de las puestas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
Aún hay boletos disponibles para Super Junior en Ticketmaster con un costo de:
- General A: 2 mil 928 pesos más cargos
- General B: 4 mil 026 mil pesos más cargos
El Palacio de los Deportes se ubica en Granjas México en la alcaldía Iztacalco; la estación de Metro más cercana es Velódromo.
Setlist y telonero de Super Junior en el Palacio de los Deportes
Este podría ser el setlist de Super Junior en el Palacio de los Deportes:
- Twins
- U
- It’s you
- Black suit
- Mamacita
- Superman
- Super girl
- Hair cut
- Say Less
- Deligth
- I know
- Our love
- No other
- From U
- In my dream
- Dorothy
- Miracle
- Pajama party
- Me
- Rokkuko
- Mash up super clap
- D.N.A
- Rockstar
- A-cha
- Express Mode
- Mr. Simple
- Bonamana
- Sorry, sorry
- Don’t don
- Stuck with you
- Marry U
- Happines
- Finale
Este setlist se basa en el que interpretó Super junior el pasado 22 de agosto en el Super show de Seúl.
Hasta el momento, Super Junior no ha anunciado si tendrá show de apertura con otro artista, pero sabe que el grupo tiene cercanía con Reik.
Incluso, Super Junior y Reik colaboraron en la canción Ome More Time, por lo que ellos podrían ser sus invitados sorpresa.