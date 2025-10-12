Super Junior se presentará en el Palacio de los Deportes el 12 de octubre y aquí te decimos a qué hora termina el concierto.

Uno de los conciertos más esperados por los fans del k-pop es el de Super junior, quien tendrá dos fechas en México.

¿A qué hora termina el concierto de Super Junior en el Palacio de los Deportes?

El domingo 12 de octubre será el concierto de Super Junior en México en el Palacio de los Deportes; este es el horario:

Apertura de la puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del Concierto: 8:00 de la noche

Fin del concierto: 10:45 de la noche

Duración de concierto: 2 horas

El Palacio de los Deportes se ubica en Granjas México sobre Avenida Río Churubusco en la alcaldía Iztacalco.

Super Junior en el Palacio de los Deportes: Setlist y otros detalles de su concierto

La música de Super Junior ha trascendido por generaciones desde su debut en 2005.

Este es el posible setlist de Super Junior en el Palacio de los Deportes:

Twins

U

It’s you

Black suit

Mamacita

Superman

Super girl

Hair cut

Say Less

Deligth

I know

Our love

No other

From U

In my dream

Dorothy

Miracle

Pajama party

Me

Rokkuko

Mash up super clap

D.N.A

Rockstar

A-cha

Express Mode

Mr. Simple

Bonamana

Sorry, sorry

Don’t don

Stuck with you

Marry U

Happines

Finale

Se desconoce si Super Junior tendrá telonero, pero sus fans esperan que tenga invitados latinos.

Super Junior ha colaborado con artistas latinos como Reik con la canción “One more time” y “Lo siento” con Leslie Grace, de 30 años de edad.