Te compartimos setlist, horario y telonero del concierto de Raphael en el Auditorio Nacional el 15 de abril.
El cantante Raphael, de 82 años de edad, llega con su gira Raphaelísimo Tour a la CDMX para dar un concierto inolvidable.
Setlist para el concierto de Raphael en el Auditorio Nacional
De acuerdo a sus recientes presentaciones, así sería el setlist de canciones del concierto de Raphael en el Auditorio Nacional para este 15 de abril:
- La noche
- Yo sigo siendo aquel
- Cierro mis ojos
- Digan lo que digan
- Mi gran noche
- Amo
- Si no estuvieras tú
- Hablemos del amor
- Los hombres lloran también
- Somos
- Padam, padam
- La vida en rosa
- Himno al amor
- Malena
- Estuve enamorado
- Amor mío
- Cuando tú no estás
- Que nadie sepa mi sufrir
- La Llorona
- Estar enamorado
- Ámame
- En carne viva
- Qué sabe nadie
- Yo soy aquel
- Escándalo
- Como yo te amo
Horario del concierto de Raphael en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Raphael en el Auditorio Nacional sería este para el 15 de abril:
- Estacionamiento: 5:30 de la tarde
- Apertura de puertas: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero para el concierto de Raphael en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Raphael en el Auditorio Nacional.
No obstante, la presentación del cantante español es especial por distintas razones.
Un de ellas es que Raphael estará interpretando sus mejores éxitos, aquellos que lo convirtieron en una leyenda de la música iberoamericana.
Además, Raphael regresa a México luego de recuperarse de sus problemas de salud a finales de 2024.