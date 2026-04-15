Si no sabes a qué hora termina el concierto de Raphael, acá te damos el horario del 15 de abril.

El Raphaelísimo Tour hace escala en la CDMX para un concierto en el “Coloso de Reforma”.

Horario del concierto de Raphael en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Raphael en el Auditorio Nacional sería este para el 15 de abril:

Estacionamiento: 5:30 de la tarde

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Raphael (Instagram/@raphaelartista )

Raphael, de 82 años de edad, llega a CDMX para cantar sus mejores éxitos ante todos su fans en una velada inolvidable.

El cantante español se encuentra recuperado de los problemas de salud que padeció desde finales de 2024, que lo alejaron por un tiempo de los escenarios.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Acá te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y disfrutar del concierto de Raphael.

De momento, la estación Auditorio del metro CDMX se encuentra fuera de servicio , así que tus opciones son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.

En caso de ir en auto, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar con anticipación para alcanzar lugar.