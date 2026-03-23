Te contamos lo que debes saber del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional. Aquí el setlist, horario y telonero para el 23 de marzo.

Mitski continúa en México y ahora llega al Auditorio Nacional con un concierto imperdible.

Setlist para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

El posible setlist para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el 23 de marzo, sería este:

  1. In a Lake
  2. Cats
  3. Working for the Knife
  4. Buffalo Replaced
  5. Dead Women
  6. I Bet on Losing Dogs
  7. Where’s My Phone?
  8. Heaven
  9. Rules
  10. I’ll Change for You
  11. When Memories Snow
  12. Instead of Here13.
  13. Circle
  14. Washing Machine Heart
  15. Dan the Dancer
  16. I Want You
  17. Francis Forever
  18. If I Leave
  19. Stay Soft
  20. A Horse Named Cold Air
  21. Two Slow Dancers
  22. Lightning
  23. My Love Mine All Mine
  24. That White Cat
  25. Pearl Diver
Mitski en el Auditorio Nacional
Mitski en el Auditorio Nacional (@Mitski / Facebook)

Horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

Para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el lunes 23 de marzo, el horario quedó de la siguiente forma:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
  • Telonero: 8:00 de la noche aproximadamente
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche
Mitski en el Auditorio Nacional
Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)

Telonero para concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

El telonero para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional del 23 de marzo es la cantante Nuria Zapara conocida como La Zorra Zapata.

Con una incipiente carrera, La Zorra Zapata ha lanzado varios sencillos y tres álbumes:

  • La Zorra Zapata (2020)
  • Acantilados (2022)
  • Quema o Ilumina (2024)
Mitski en el Auditorio Nacional
Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)