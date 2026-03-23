Te contamos lo que debes saber del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional. Aquí el setlist, horario y telonero para el 23 de marzo.

Mitski continúa en México y ahora llega al Auditorio Nacional con un concierto imperdible.

Setlist para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

El posible setlist para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el 23 de marzo, sería este:

In a Lake Cats Working for the Knife Buffalo Replaced Dead Women I Bet on Losing Dogs Where’s My Phone? Heaven Rules I’ll Change for You When Memories Snow Instead of Here13. Circle Washing Machine Heart Dan the Dancer I Want You Francis Forever If I Leave Stay Soft A Horse Named Cold Air Two Slow Dancers Lightning My Love Mine All Mine That White Cat Pearl Diver

Mitski en el Auditorio Nacional (@Mitski / Facebook)

Horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

Para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el lunes 23 de marzo, el horario quedó de la siguiente forma:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Telonero: 8:00 de la noche aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)

Telonero para concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

El telonero para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional del 23 de marzo es la cantante Nuria Zapara conocida como La Zorra Zapata.

Con una incipiente carrera, La Zorra Zapata ha lanzado varios sencillos y tres álbumes:

La Zorra Zapata (2020)

Acantilados (2022)

Quema o Ilumina (2024)