Te contamos lo que debes saber del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional. Aquí el setlist, horario y telonero para el 23 de marzo.
Mitski continúa en México y ahora llega al Auditorio Nacional con un concierto imperdible.
Setlist para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional
El posible setlist para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el 23 de marzo, sería este:
- In a Lake
- Cats
- Working for the Knife
- Buffalo Replaced
- Dead Women
- I Bet on Losing Dogs
- Where’s My Phone?
- Heaven
- Rules
- I’ll Change for You
- When Memories Snow
- Instead of Here13.
- Circle
- Washing Machine Heart
- Dan the Dancer
- I Want You
- Francis Forever
- If I Leave
- Stay Soft
- A Horse Named Cold Air
- Two Slow Dancers
- Lightning
- My Love Mine All Mine
- That White Cat
- Pearl Diver
Horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional
Para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el lunes 23 de marzo, el horario quedó de la siguiente forma:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Telonero: 8:00 de la noche aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero para concierto de Mitski en el Auditorio Nacional
El telonero para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional del 23 de marzo es la cantante Nuria Zapara conocida como La Zorra Zapata.
Con una incipiente carrera, La Zorra Zapata ha lanzado varios sencillos y tres álbumes:
- La Zorra Zapata (2020)
- Acantilados (2022)
- Quema o Ilumina (2024)