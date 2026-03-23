Si no sabes a qué hora termina el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario del 23 de marzo.

La cantante Mitskit, de 35 años de edad, se presenta en el Auditorio Nacional para promocionar su octavo álbum de estudio “Nothing’s About to Happen to Me”.

Horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

Este es ell horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional el lunes 23 de marzo:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Telonero (La Zorra Zapata): 8:00 de la noche aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)

Mitski es una de las cantantes más queridas en México. Tras su presentación en el Teatro Fru Fru, llega al Coloso de Reforma.

Durante su concierto, interpretará sus mejores éxitos, así como canciones de su más reciente producción “Nothing’s About to Happen to Me”.

Ruta fácil para llegar al Auditorio Nacional

Llegar al Auditorio Nacional es bastante sencillo, acá te lo explicamos.

Toma en cuenta que la estación Auditorio de Metro CDMX está cerrada temporalmente, por lo que puedes:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre de 2 a 3 horas antes del cada evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.