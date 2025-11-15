El cantautor mexicano de 24 años de edad, Macario Martínez llega con concierto este sábado 15 de noviembre al Lunario del Auditorio Nacional.

Concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional del cuál ya te tenemos setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento del show:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente
Macario Martínez en Lunario: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto
Posible setlist del concierto de Macario Martínez en el Lunario el 15 de noviembre

El Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX recibe este sábado 15 de noviembre al cantautor mexicano Macario Martínez con concierto íntimo para el deleite de sus fans.

Por lo que tras su reciente fama que lo llevó de barrendero de la CDMX a ya todo un cantautor, Macario Martínez se prepara para una noche inolvidable en concierto.

Con ello, se espera que lo posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional se integre de sus nuevas canciones que ya son tendencia:

  1. ¿Qué somos hoy?
  2. Otra vez
  3. Esa noche
  4. Nuestra casa en el mar
  5. Azul
  6. Sueña lindo, corazón
  7. Hey destino
  8. Adiós
  9. Si te mentí
  10. Ojos de ajonjolí
  11. Enhierbado
  12. Estrellas
  13. Mi Cariñito
  14. Otra salida
  15. Crónica de una vida
  16. La mala racha
  17. Cuídate del viento
  18. Café
  19. Temporada de Huracanes
  20. Estaba Lejos