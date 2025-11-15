El cantautor mexicano de 24 años de edad, Macario Martínez llega con concierto este sábado 15 de noviembre al Lunario del Auditorio Nacional.

Concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional del cuál ya te tenemos setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento del show:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist del concierto de Macario Martínez en el Lunario el 15 de noviembre

El Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX recibe este sábado 15 de noviembre al cantautor mexicano Macario Martínez con concierto íntimo para el deleite de sus fans.

Por lo que tras su reciente fama que lo llevó de barrendero de la CDMX a ya todo un cantautor, Macario Martínez se prepara para una noche inolvidable en concierto.

Con ello, se espera que lo posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Macario Martínez en el Lunario del Auditorio Nacional se integre de sus nuevas canciones que ya son tendencia: