Este 21 y 22 de mayo son los conciertos especiales de la cantante mexicana Luisa Almaguer en Chico de la CDMX.

Así que fans preparen su itinerario para que no se pierda de nada en los conciertos del 21 y 22 de mayo de Luisa Almaguer en Chico, a continuación los detalles de horario y hora en la que termina:

Apertura de puerta: 6:00 de la tarde

Meet&Greet: 8:00 de la noche

Happy Hours: De las 9:00 a las 10:00 de la noche

Hora del concierto: 10:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Tocará el tracklist completo de Miljillo (6 temas)

Duración del evento: Se estima 4 horas entre convivencia y concierto

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la media noche

Luisa Almaguer

Celebra 10 años de Luisa Almaguer con concierto en Chico

Luisa Almaguer llega a el Chico para celebrar 10 años de carrera musical tocando su álbum debut completamente en vivo Miljillo.

Asimismo, los conciertos de Luisa Almaguer será especiales para los fans pues habrá convivencia previa con un Meet&Greet.

Recuerda que el Chico es el recinto ubicado en la calle de Colima número 367 de la colonia Roma Norte de la alcaldía, Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La vía sencilla para llegar es por los servicios del transporte público Metro en su Línea 1 bajando en la estación Sevilla. Mientras que por Trolebús usando la Línea 2 y bajando en la parada de Sonora.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Luisa Almaguer en Chico.