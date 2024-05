Louis Tomlinson llega en concierto en la CDMX y te compartimos todos los detalles para su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La gira de Louis Tomlinson está recorriendo varios países y ahora es el turno de tierras mexicanas para que sus fans puedan escuchar en vivo sus canciones favoritas.

El cantante se ha convertido en una sensación global gracias a su talento musical, carisma y dedicación como solista.

Su último disco, titulado Faith In The Future, será parte del repertorio musical que podrás escuchar en su concierto en CDMX, y por supuesto sus grandes éxitos.

Louis Tomlinson (@louist91)

Horario del concierto de Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Louis Tomlinson llega a la capital de país con un concierto que hace parte de su segunda gira mundial “Faith In The Future World Tour”.

Desde su inicio como parte de la banda de One Direction, hasta su incursión en una exitosa carrera en solitario ha demostrado ser un artista versátil.

En marzo del 2023, Louis Tomlinson visitó la CDMX para presentar su película documental “All Of Those Voices”, en un evento que convocó a 10 mil fanáticos.

Ahora, regresara al país para deleitar con su talento en un concierto para todos sus fans mexicanos el sábado 1 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez; se espera que el show de inicio a las 21:00 horas.

Se prevé que su presentación tenga una duración de dos horas, por lo cual puede terminar a las 23:00 horas.

Louis Tomlinson (Louis Tomlinson)

¿Quién es el telonero del concierto de Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Louis Tomlinson se encuentra de gira por Latinoamérica, por lo que llegará a la CDMX para dar un concierto este sábado 1 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El ex integrante de One Direction comenzó su carrera como solista y traerá a México su show “Faith In The Future World Tour”.

Por medio de Ocesa se ha confirmado que habrá dos teloneros en el concierto de Louis Tomlinson:

Giant Rooks a las 18:50 horas

DMA’S a las 19:50 horas

Concierto de Louis Tomlinson en CDMX (OCESA / Instagram OCESA)

Setlist de canciones para el concierto de Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Louis Tomlinson interprete en su concierto de la CDMX:

The Greatest

Written All Over Your Face

Bigger Than Me

Lucky Again

Face The Music

Chicago

All This Time

Headline

Silver Tongues

Saturdays

Common People

Angels Fly

Holding On To Heartache

Just Hold On

Always You

Miss You

Walls

Defenceless