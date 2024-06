Te decimos a qué hora termina el concierto de Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y es que el ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson, llega a México con su segunda gira mundial “Faith In The Future World Tour”.

Si asistirás al concierto de Louis Tomlinson en la CDMX, aquí te decimos los horarios para el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿A qué hora termina el concierto de Louis Tomlinson en CDMX?

El pasado 26 de abril, Louis Tomlinson anunció que llegaría a México con su segunda gira mundial “Faith In The Future World Tour”.

De acuerdo con el cartel oficial del tour de Louis Tomlinson, el concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX tendrá lugar el sábado 1 de junio.

Louis Tomlinson (Louis Tomlinson Instagram @Louis_Tomlinson)

Según Ticketmaster, el vendedor oficial de los boletos, el concierto del exintegrante de la boyband One Direction dará inicio a las 21:00 horas.

El concierto se prevé que tendrá una duración de dos horas, por lo cual podría estar finalizando alrededor de las 23:00 horas.

Sin embargo, es importante mencionar que el concierto de Louis Tomlinson contará con dos teloneros, los cuales se presentarán:

Giant Rooks a las 18:50 horas

DMA’S a las 19:50 horas

Por lo que los asistentes al concierto de de Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez podrán ingresar a partir de las 16:30 horas.

Este sería el setlist de Louis Tomlinson en CDMX

Durante su concierto, Louis Tomlinson interpretará sus sencillos como solista, por lo que la lista de canciones probable para su concierto de la CDMX incluiría:

The Greatest

Written All Over Your Face

Bigger Than Me

Lucky Again

Face The Music

Chicago

All This Time

Headline

Silver Tongues

Saturdays

Common People

Angels Fly

Holding On To Heartache

Just Hold On

Always You

Miss You

Walls

Defenceless

Cabe mencionar, este seltlist de Louis Tomlinson no es oficial, por lo que las canciones podrían variar.