El regreso de Aurora en México 2024 es oficial; este es el precio de boletos y fechas para verla en concierto.

La cantautora noruega Aurora Aksnes, conocida solo como Aurora, de 27 años de edad vuelve a nuestro país, no solo con una, sino 3 fechas en concierto.

Esto como parte de la gira de conciertos What Happened To The Earth? Part 2 de Aurora en México 2024.

Aurora en México 2024: Precio de boletos y fechas para verla en concierto (@AURORAmusic)

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Aurora en México 2024?

Aurora en México 2024 llega con What Happened To The Earth? Part 2 con 3 fechas en concierto.

Por lo que marca desde ahora en tu calendario, pues la fecha de conciertos de Aurora en México 2024 serán:

29 de octubre de 2024 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León

31 de octubre de 2024 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

2 de Noviembre de 2024 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Esta es la fecha de preventa de boletos para ver a Aurora en México 2024

La preventa de boletos para ver en concierto a Aurora en México 2024 ya tiene fecha de salida en Ticketmaster.

Por lo que de una vez te adelantamos que los conciertos de Aurora en México 2024 tendrán ventas especiales antes de la preventa.

Así que saca la tarjeta pues la venta de boletos para las 3 fechas en concierto de Aurora en México 2024 será de la siguiente forma:

28 de mayo de 2024 - Venta Fans a las 9:00 am previo registro en la página oficial de Aurora

28 de mayo 2024 - Venta Beyond arranca a las 9:00 am con códigos y 3 meses sin interés a partir de compra mínima de 3 mil pesos

29 de mayo 2024 - Preventa Priority inicia a las 9:00 am con códigos y 3 meses sin interés a partir de compra mínima de 3 mil pesos

30 de mayo 2024 - Preventa Citibanamex arrancando a las 2:00 pm y con 3 meses sin interés a partir de compra mínima de 3 mil pesos

31 de mayo 2024 - Venta General a partir de las 2:00 pm, suma venta de boletos en taquillas del Palacio de los Deportes

¡Aurora llega con What Happened To The Earth Part 2 a nuestro país! 🫀✨🌞#PreventaCitibanamex: 30 de mayo.

Venta general a partir del 31 de mayo. pic.twitter.com/Rjm85q48qx — Ocesa Total (@ocesa_total) May 27, 2024

¿Cuál será el precio de boletos para ver en concierto a Aurora en México 2024?

Por el momento el precio de boletos para ver en concierto a Aurora en México 2024 no ha sido revelado de manera oficial.

Sin embargo, entre insider se dice que el rango para ver a Aurora en el Palacio de los Deportes será entre los 707.60 a los mil 903.20 pesos.

Aquí te estaremos actualizando el precio de boletos en cuando se den a conocer para que no te pierdas de ver en concierto a Aurora en México 2024.