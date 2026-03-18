Ya está todo listo para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 18 de marzo.

La Gira de Oro “Antes muertes que sencillas” de Los Horóscopos de Durango visita la CDMX con un concierto para celebrar el 50 aniversario de la banda de regional mexicano.

Setlist de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional del 18 de marzo sería este:

Antes Muerta Que Sencilla

Dos Locos

Cinco Minutos

Si La Quieres

Cómo Te Va Mi Amor

Obsesión

Que Vuelva

Mi Amor Por Ti

Oiga

Te Amo

Este Corazón

Como Tu Mujer

El Soñador

Cambiemos Los Papeles

Él No Eres Tú

Ni Se Te Ocurra

La Noches Las Hago Días

Arráncame El Corazón

Déjame Amarte

Malagradecido

No Te Pido Flores

Locos De Amor

Amor Sin Medida

Ganas Quisiera Tener

Las Chicas Malas

Que Manera de Perder

Los Horóscopos de Durango (Los Horóscopos de Durango / Facebook)

Horario del concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional

El concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional tendrá este horario para el 18 de marzo:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Los Horóscopos de Durango (Los Horóscopos de Durango / Facebook)

Telonero para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional el 18 de marzo.

Sin embargo, se espera un concierto único en el Coloso de Reforma por parte de la banda de regional mexicano.

Esto porque Los Horóscopos de Durango interpretarán sus mejores éxitos.