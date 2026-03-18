Ya está todo listo para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 18 de marzo.
La Gira de Oro “Antes muertes que sencillas” de Los Horóscopos de Durango visita la CDMX con un concierto para celebrar el 50 aniversario de la banda de regional mexicano.
Setlist de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional
El setlist para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional del 18 de marzo sería este:
- Antes Muerta Que Sencilla
- Dos Locos
- Cinco Minutos
- Si La Quieres
- Cómo Te Va Mi Amor
- Obsesión
- Que Vuelva
- Mi Amor Por Ti
- Oiga
- Te Amo
- Este Corazón
- Como Tu Mujer
- El Soñador
- Cambiemos Los Papeles
- Él No Eres Tú
- Ni Se Te Ocurra
- La Noches Las Hago Días
- Arráncame El Corazón
- Déjame Amarte
- Malagradecido
- No Te Pido Flores
- Locos De Amor
- Amor Sin Medida
- Ganas Quisiera Tener
- Las Chicas Malas
- Que Manera de Perder
Horario del concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional
El concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional tendrá este horario para el 18 de marzo:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional el 18 de marzo.
Sin embargo, se espera un concierto único en el Coloso de Reforma por parte de la banda de regional mexicano.
Esto porque Los Horóscopos de Durango interpretarán sus mejores éxitos.