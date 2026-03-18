Te decimos a qué hora termina el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional del 18 de marzo.
La icónica banda de regional mexicano, Los Horóscopos de Durango, visitan CDMX con La Gira de Oro “Antes muertas que sencillas”.
Horario del 18 de marzo para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional
Se reveló cuál será el horario del concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional el 18 de marzo:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Los Horóscopos de Durango celebrarán a lo grande su 50 aniversario.
Por ello, durante su show en vivo en la CDMX interpretarán sus mejores éxitos, aquellos que los consolidaron como un referente dentro del género regional.
Ruta fácil para llegar al Auditorio Nacional
Te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y disfrutar del concierto de Los Horóscopos de Durango.
En la actualidad, la estación de metro Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.
Por tal razón, las opciones que tienes son:
- Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio
- Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2
- Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX
En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.
La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.