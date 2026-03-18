Te decimos a qué hora termina el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional del 18 de marzo.

La icónica banda de regional mexicano, Los Horóscopos de Durango, visitan CDMX con La Gira de Oro “Antes muertas que sencillas”.

Horario del 18 de marzo para el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional

Se reveló cuál será el horario del concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Nacional el 18 de marzo:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Los Horóscopos de Durango (Los Horóscopos de Durango / Facebook)

Los Horóscopos de Durango celebrarán a lo grande su 50 aniversario.

Por ello, durante su show en vivo en la CDMX interpretarán sus mejores éxitos, aquellos que los consolidaron como un referente dentro del género regional.

Ruta fácil para llegar al Auditorio Nacional

Te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y disfrutar del concierto de Los Horóscopos de Durango.

En la actualidad, la estación de metro Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.

Por tal razón, las opciones que tienes son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.