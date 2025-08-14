Los de Abajo celebran más de 30 años de trayectoria presentándose en concierto este 14 de agosto en el Teatro Metropólitan.

Por lo que si eres de los afortunados en asistir, acá te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Los de Abajo.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Los de Abajo en Teatro Metropólitan del 14 de agosto

Este 14 de agosto se presenta en concierto Los de Abajo en Teatro Metropólitan; por lo que a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

Apertura de puertas 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente más de 20 temas en vivo

Los de Abajo (Instagram/@losdeabajomx)

Posible setlist de canciones para el concierto de Los de Abajo en Teatro Metropólitan hoy 14 de agosto

Los de Abajo celebra los más de 30 años de trayectoria y el impacto de su disco pionero, Latin Ska Force, este 14 de agosto en Teatro Metropolitan.

Los de Abajo presentarán por primera vez en su historia el álbum Latin Ska Force (lanzado en 2002).

Este disco es pionero en la fusión de ska, salsa, merengue, punk, reggae, rock y música tradicional mexicana.

Asimismo, habrá invitados especiales, incluyendo a El Abulón, El Mastuerzo, El Haragán y más.

Por lo que se espera que los más de 20 temas en el setlist de canciones para el concierto de Los de Abajo en Teatro Metropolitan de hoy 14 de agosto sean: