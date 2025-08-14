Los de Abajo prometen una noche inolvidable llena de puro ska este 14 de agosto en concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 14 de agosto de Los de Abajo en el Teatro Metropólitan para que te prepares.

Horario y hora en la que termina el concierto de Los de Abajo en el Teatro Metropólitan de hoy 14 de agosto

El Teatro Metropólitan recibe hoy 14 de agosto el ska de Los de Abajo, y para que armes tu llegada y regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; éstos son los detalles:

Apertura de puertas 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente más de 20 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Los de Abajo tendrán un concierto en el Metropólitan (Instagram/@losdeabajomx)

El ska de Los de Abajo llega hoy 14 de agosto en concierto al Teatro Metropólitan

Los de Abajo presentarán -por primera vez en su historia -este 14 de agosto en el Teatro Metropólitan, el álbum Latin Ska Force (lanzado en 2002), acompañado de clásicos como Skápate, War 4 Peace y Labios Rojos.

Se espera la llegada de invitados especiales, incluyendo a:

Alex Otaola (Santa Sabina), de 52 años de edad

Poncho Figueroa, de 54 años de edad

Luis Álvarez (El Haragán), de 58 años de edad

Liber Terán (primer cantante de la banda), de 51 años de edad

Héctor Quijada y Rosa Adame (La Lupita), de edad desconocida

Se espera que este concierto en el Teatro Metropólitan sea irrepetible, pues celebra los 30 años de trayectoria de Los de Abajo y la presentación de Latin Ska Force, un disco pionero en la fusión del género.

Los de Abajo y su álbum, Latin Ska Force (@losdeabajomx / Instagram)

Te recordamos que el Teatro Metropólitan está ubicado en Av Independencia 90, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Teatro Metropólitan son el Metro y Metrobús: