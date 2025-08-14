Los de Abajo prometen una noche inolvidable llena de puro ska este 14 de agosto en concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX.
Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 14 de agosto de Los de Abajo en el Teatro Metropólitan para que te prepares.
Horario y hora en la que termina el concierto de Los de Abajo en el Teatro Metropólitan de hoy 14 de agosto
El Teatro Metropólitan recibe hoy 14 de agosto el ska de Los de Abajo, y para que armes tu llegada y regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; éstos son los detalles:
- Apertura de puertas 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente más de 20 temas en vivo
- Duración: Aproximadamente 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
El ska de Los de Abajo llega hoy 14 de agosto en concierto al Teatro Metropólitan
Los de Abajo presentarán -por primera vez en su historia -este 14 de agosto en el Teatro Metropólitan, el álbum Latin Ska Force (lanzado en 2002), acompañado de clásicos como Skápate, War 4 Peace y Labios Rojos.
Se espera la llegada de invitados especiales, incluyendo a:
- Alex Otaola (Santa Sabina), de 52 años de edad
- Poncho Figueroa, de 54 años de edad
- Luis Álvarez (El Haragán), de 58 años de edad
- Liber Terán (primer cantante de la banda), de 51 años de edad
- Héctor Quijada y Rosa Adame (La Lupita), de edad desconocida
Se espera que este concierto en el Teatro Metropólitan sea irrepetible, pues celebra los 30 años de trayectoria de Los de Abajo y la presentación de Latin Ska Force, un disco pionero en la fusión del género.
Te recordamos que el Teatro Metropólitan está ubicado en Av Independencia 90, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Teatro Metropólitan son el Metro y Metrobús:
- Metro: Línea 3 Estación Juárez (Caminas aproximadamente 4 minutos)
- Metrobús: Línea 3 Estación Juárez (Caminas aproximadamente 6 minutos)