Hoy domingo 5 de octubre es el esperado concierto de la popular agrupación La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional.

Y sí eres de los afortunados en ir a ver en concierto a La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional te dejamos el horario y hora en la que termina.

Horarios del concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional hoy 5 de octubre

Llega a tiempo y hasta planea tu regreso seguro a casa con el horario y hora en la que termina el concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de hoy 5 de octubre; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 4:30 de la tarde Hora del concierto: 6:30 pm en punto Telonero: Sin artista previo Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas Duración: Se prevé 2 horas de música en vivo Hora en la que termina: Alrededor de las 8:30 de la noche Invitados especiales:

Edwin Luna

Rocío Banquells

Juan Solo

Grupo Saya

Mariana Seoane

Concierto de La Sonora Dinamita en Auditorio Nacional (@lasonoradinamita)

Cumbia Sin Fronteras de La Sonora Dinamita llega al Auditorio Nacional hoy 5 de octubre

El esperado tour de Cumbia Sin Fronteras de La Sonora Dinamita llega hoy 5 de octubre al Auditorio Nacional en concierto.

Concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional que promete poner a bailar a sus fans con sus mejores clásicos de la cumbia.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos.