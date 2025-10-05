Hoy domingo 5 de octubre es el esperado concierto de la popular agrupación La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional.
Y sí eres de los afortunados en ir a ver en concierto a La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional te dejamos el horario y hora en la que termina.
Horarios del concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional hoy 5 de octubre
Llega a tiempo y hasta planea tu regreso seguro a casa con el horario y hora en la que termina el concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de hoy 5 de octubre; estos son los detalles:
- Apertura de puertas: 4:30 de la tarde
- Hora del concierto: 6:30 pm en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas
- Duración: Se prevé 2 horas de música en vivo
- Hora en la que termina: Alrededor de las 8:30 de la noche
- Invitados especiales:
- Edwin Luna
- Rocío Banquells
- Juan Solo
- Grupo Saya
- Mariana Seoane
Cumbia Sin Fronteras de La Sonora Dinamita llega al Auditorio Nacional hoy 5 de octubre
El esperado tour de Cumbia Sin Fronteras de La Sonora Dinamita llega hoy 5 de octubre al Auditorio Nacional en concierto.
Concierto de La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional que promete poner a bailar a sus fans con sus mejores clásicos de la cumbia.
Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos.