El dúo noruego de indie pop - folk, Kings of Convenience regresa a México con concierto hoy 17 de febrero en el Auditorio BB.

Así que si eres de los que tiene boletos, te tenemos setlist, horario y telonero para el concierto de Kings of Convenience en Auditorio BB, a continuación todos los detalles para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Kings of Convenience (@kingsofconvenience / Instagram)

Posible temas en el setlist de canciones para concierto de Kings of Convenience en Auditorio BB del 17 de febrero

El Auditorio BB de la CDMX recibe en concierto hoy 17 de febrero a Kings of Convenience con su show especial B Sides: Un setlist sin igual.

Concierto de Kings of Convenience en el Auditorio BB en el que estarán tocando “las joyas ocultas de su catálogo”.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Kings of Convenience en Auditorio BB del 17 de febrero sean los siguientes: