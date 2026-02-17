Hoy 17 de febrero llega en concierto el dúo noruego de indie pop - folk, Kings of Convenience al Auditorio BB.

Así que prepara tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de Kings of Convenience en el Auditorio BB; esto son todos los detalles que no debes dejar pasar:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Kings of Convenience en México 2025: Precio de boletos y fecha del único concierto en CDMX (Kings of Convenience)

El concierto especial de Kings of Convenience este 17 de febrero

Con concierto especial llega hoy 17 de febrero al Auditorio BB el dúo musical Kings of Convenience a la CDMX.

Pues el concierto de Kings of Convenience en el Auditorio BB se trata de su show B Sides: Un setlist sin igual en el que tocarán “las joyas ocultas de su catálogo”.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.