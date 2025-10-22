El rapero español Javier Ibarra Ramos, mejor conocido como Kase.O, alista un concierto en la CDMX este jueves 23 de octubre.
Los fans se reunirán con el también compositor en el Auditorio Nacional y estos son los detalles de la presentación en vivo.
Concierto de Kase.O en CDMX: Horarios para el Auditorio Nacional
Kase.O llega con la gira 33 aniversario, misma con la que celebra una amplia trayectoria musical. Estos son los horarios para el concierto en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: alrededor de las 6:30 p.m.
- Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)
Telonero para el concierto de Kase.O en el Auditorio Nacional
No se ha confirmado un acto de apertura para el concierto de Kase.O en el Auditorio Nacional.
De igual manera no se tiene por seguro si el artista contará con invitados especiales a lo largo del concierto.
Kase.O en CDMX: Posible setlist para concierto del Auditorio Nacional
Dado que con 33 años de trayectoria en la industria, se espera que Kase.O incluya canciones de sus inicios con Violadores del Verso como:
- Ballantines
- Tiranosaurius Rex
- Yippi Ya Yo
Kase.O también consolidó una amplia trayectoria como solista con éxitos como:
- Libertad
- Esto no para
- Yamen
- Pavos reales
- Mazas y catapultas
- Cantando
- Renacimiento
- La última ronda
- Boogaloo
- Mitad y mitad
- Ringui Dingui
- Que no hay alcohol
- Pura droga sin cortar