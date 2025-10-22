El rapero español Javier Ibarra Ramos, mejor conocido como Kase.O, alista un concierto en la CDMX este jueves 23 de octubre.

Los fans se reunirán con el también compositor en el Auditorio Nacional y estos son los detalles de la presentación en vivo.

Concierto de Kase.O en CDMX: Horarios para el Auditorio Nacional

Kase.O llega con la gira 33 aniversario, misma con la que celebra una amplia trayectoria musical. Estos son los horarios para el concierto en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: alrededor de las 6:30 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Kase.O (Instagram | @kaseo_real)

Telonero para el concierto de Kase.O en el Auditorio Nacional

No se ha confirmado un acto de apertura para el concierto de Kase.O en el Auditorio Nacional.

De igual manera no se tiene por seguro si el artista contará con invitados especiales a lo largo del concierto.

Kase.O en CDMX: Posible setlist para concierto del Auditorio Nacional

Dado que con 33 años de trayectoria en la industria, se espera que Kase.O incluya canciones de sus inicios con Violadores del Verso como:

Ballantines

Tiranosaurius Rex

Yippi Ya Yo

Kase.O también consolidó una amplia trayectoria como solista con éxitos como:

Libertad

Esto no para

Yamen

Pavos reales

Mazas y catapultas

Cantando

Renacimiento

La última ronda

Boogaloo

Mitad y mitad

Ringui Dingui

Que no hay alcohol

Pura droga sin cortar