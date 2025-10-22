Tras siete años de ausencia, Halsey regresa con concierto en la CDMX gracias a su gira Back to Badlands.

La cita es este jueves 22 de octubre en el Palacio de los Deportes y aquí están todos los detalles.

Concierto de Halsey en CDMX: Horarios para el Palacio de los Deportes

Halsey recordará junto con sus fans el lanzamiento de su primer álbum de estudio Badlands con un concierto en CDMX. Estos son los horarios:

Apertura de puertas: alrededor de las 6:30 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Halsey (Instagram| Halsey)

Telonero para el concierto de Halsey en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha confirmado un acto de apertura para el concierto de Halsey en Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, se desconoce si la cantante contará con alguno o más artistas invitados que la acompañen a lo largo de su presentación.

Concierto de Halsey en CDMX: Setlist para el Palacio de los Deportes

Al tratarse de una gira por el aniversario de Badlands, se espera que Halsey interprete algunas canciones del disco como:

Castle

Hold me down

New americana

Drive

Roman holiday

Colors

Coming down

Haunting

Control

Young god

Ghost

Del mismo modo, Halsey tiene todo un repertorio afuera de su álbum Badlands que podrían sonar en el setlist del concierto como:

Gasoline

Bells in Santa Fe

You should be sad

Strange love

The lighthouse

Hurracane

Dog years

Ego

People disappear here