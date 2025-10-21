El cierre de la gira de Elmer Figueroa Arce, mejor conocido solo como Chayanne de 57 años de edad, llega este 21 y 22 de octubre en el Palacio de los Deportes en concierto.

Conciertos de los que ya te tenemos los detalles para tu itinerario, con los detalles de horario y hora en la que terminan los show en vivo de Chayanne en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Chayanne, cantante.

Chayanne se despide del Palacio de los Deportes este 21 y 22 de octubre en concierto

El Palacio de los Deportes cierra la estadía de Chayanne en concierto este 21 y 22 de octubre.

Tras 6 fechas de Chayanne de su exitosa gira “Bailemos Otra Vez Tour 2025” para deleite de los fans.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público, por Metro y la estación cercana al Palacio de los Deportes es Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en Metrobús las estaciones cercanas son Goma e Iztacalco, ambas de la Línea 2.