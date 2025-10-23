Kase.O, el rapero y compositor español, dará un concierto en la CDMX este jueves 23 de octubre.

Si eres fan del artista y ya tienes boleto en mano, conoce los horarios para el concierto con sede en el Auditorio Nacional.

Kase.O en el Auditorio Nacional: ¿A qué hora termina el concierto?

La gira 33 aniversario de Kase.O llega a la CDMX y los fans deberán seguir el siguiente itinerario a su llegada al Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: alrededor de las 6:30 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Kase.O (Instagram | @kaseo_real)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Kase.O?

El Auditorio Nacional está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, a un costado de Campo Marte, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Hay dos formas en transporte público que son ideales para llegar al recinto, ambas en la estación Auditorio:

Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Línea 7 del Metrobús

Kase.O celebra 33 años de trayectoria en el Auditorio Nacional

Este 2025, Kase.O cumple 33 años de trayectoria en la música, por lo que esta gira de aniversario es especial para el rapero y sus fans.

Desde sus inicios en el grupo Violadores del Verso hasta sus éxitos como solista el español se ha consolidado en la industria con nuevos sonidos y amplia evolución musical.

La próxima parada de Kase.O por la gira del 33 aniversario es en Guadalajara el próximo 25 de octubre en el Auditorio Telmex.