Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne de 57 años de edad, está por cerrar su gira de conciertos “Bailemos Otra Vez Tour 2025” en el Palacio de los Deportes.

Por lo que te tenemos todos los detalles para que no te pierdas de nada en los conciertos de 21 y 22 de octubre de Chayanne con setlist de canciones, horario y telonero:

  • Apertura de puertas: 6 de la tarde
  • Horario: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
Chayanne
Chayanne

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 21 y 22 de octubre

Chayanne se presenta en el Palacio de los Deportes para el cierre de la gira de conciertos ‘Bailemos otra vez’ este 21 y 22 de octubre

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en el Palacio de los Deportes sean:

  1. Bailemos otra vez
  2. Salomé
  3. Boom Boom
  4. Un siglo sin ti
  5. El centro de mi corazón
  6. Provócame
  7. Caprichosa
  8. Cuidarte el alma
  9. Atado a tu amor
  10. La clave
  11. Baila Baila
  12. Y tú te vas
  13. Yo te amo
  14. Volver a nacer
  15. Tu pirata soy yo
  16. Completamente enamorados
  17. Palo bonito
  18. Este ritmo se baila así
  19. Fiesta en América
  20. Si nos quedara poco tiempo
  21. Te amo y punto
  22. Humanos a Marte
  23. Como tú y yo
  24. Madre Tierra (Oye)
  25. Dejaría todo
  26. Tiempo de vals
  27. Bailando bachata
  28. Torero