Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne de 57 años de edad, está por cerrar su gira de conciertos “Bailemos Otra Vez Tour 2025” en el Palacio de los Deportes.

Por lo que te tenemos todos los detalles para que no te pierdas de nada en los conciertos de 21 y 22 de octubre de Chayanne con setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6 de la tarde

Horario: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Chayanne (Chayanne 'X' @CHAYANNEMUSIC)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 21 y 22 de octubre

Chayanne se presenta en el Palacio de los Deportes para el cierre de la gira de conciertos ‘Bailemos otra vez’ este 21 y 22 de octubre

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Chayanne en el Palacio de los Deportes sean: