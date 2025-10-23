La cantante argentina de jazz, Karen Souza de 41 años de edad, se presenta en concierto hoy 23 de octubre desde el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Concierto de Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional del cual ya te tenemos los detalles.

Por lo que a continuación te dejamos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada del concierto de Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente

Posible setlist de canciones para el concierto de Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional del 23 de octubre

Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional se presenta en concierto hoy jueves 23 de octubre con una noche que promete con su gira Recipes For love.

Se espera que el posible setlist de canciones para el concierto de Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional sea: