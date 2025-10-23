Hoy jueves 23 de octubre llega en concierto al Lunario del Auditorio Nacional la cantante argentina de jazz, de 41 años de edad, Karen Souza.

Y si eres de los afortunados en ir a ver en concierto a Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional te traemos los detalles de horario y hora en la que termina para que armes tu itinerario y no sé te escape nada del show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 21 canciones aproximadamente

Duración: Se prevén 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Karen Souza en Lunario del Auditorio Nacional ( Karen Souza )

​​Karen Souza trae su nuevo tour al Lunario del Auditorio Nacional

La argentina Karen Souza estará de regreso en los escenarios de la CDMX con su nuevo tour en concierto para el Lunario del Auditorio Nacional.

Con una noche que promete y que forma parte de la gira de conciertos Recipes For love de Karen Souza.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.