Hoy jueves 23 de octubre llega en concierto al Lunario del Auditorio Nacional la cantante argentina de jazz, de 41 años de edad, Karen Souza.
Y si eres de los afortunados en ir a ver en concierto a Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional te traemos los detalles de horario y hora en la que termina para que armes tu itinerario y no sé te escape nada del show en vivo:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 21 canciones aproximadamente
- Duración: Se prevén 2 horas de música en vivo
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Karen Souza trae su nuevo tour al Lunario del Auditorio Nacional
La argentina Karen Souza estará de regreso en los escenarios de la CDMX con su nuevo tour en concierto para el Lunario del Auditorio Nacional.
Con una noche que promete y que forma parte de la gira de conciertos Recipes For love de Karen Souza.
Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.