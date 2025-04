Los conciertos de Empire of the Sun en el Palacio de los Deportes de la CDMX tendrán lugar el 4 y 5 de abril de este 2025.

Empire of the Sun se presenta con la gira promocional de su nuevo álbum ‘Ask That God’ lanzado en julio del 2024.

Y los boletos para el concierto del dúo australiano de música electrónica continúan disponibles a través de Ticketmaster.

Por lo que si quieres ver a Empire of the Sun, aquí te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para las dos fechas programadas.

Empire of the Sun (Empire of the Sun 'X' @EmpireOfTheSun )

Estos son los horarios de Empire of the Sun en el Palacio de los Deportes

Después de presentarse en el Corona Capital 2024, Empire of the Sun vuelve a México con su gira ‘Ask That God’.

Y es que Empire of the Sun presentará sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX los próximos:

Viernes 4 de abril de 2025

Sábado 5 de abril de 2025

De acuerdo con Ticketmaster, aún quedan boletos disponibles en gradas y pista para la segunda fecha del dúo australiano de música electrónica.

Así que si quieres a Empire of the Sun, tienes hasta las 9:00 pm, hora a la que iniciarán ambos shows, para comprar tus entradas.

Los conciertos en el Palacio de los Deportes se cree que tendrán una duración de alrededor de 1 h y media, por lo que estarán terminando alrededor de las 10:30 PM.

¿Quién será el telonero de Empire of the Sun en el Palacio de los Deportes?

A pesar de que los conciertos de Empire of the Sun en el Palacio de los Deportes de la CDMX comenzarán a las 9:00 pm, se recomienda a los usuarios l legar con al menos una hora de anticipación.

Y es que Los Eclipses serán los teloneros de Empire of the Sun en sus dos conciertos en México programados para abril de 2025.

Empire of the Sun en Palacio de los Deportes: setlist de canciones

Tomando en cuenta el concierto que Empire of the Sun dio en Monterrey, Nuevo León, se sabe que su setlist de canciones incluye: