Está todo listo para el concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes. Aquí te revelamos el setlist, horario y telonero para el 18 de febrero.
La rapera estadounidense Doja Cat -de 30 años de edad- viene a la CDMX para presentar su Ma Vie World Tour.
Setlist para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes
De acuerdo con los más recientes conciertos de Doja Cat, este sería el setlist para su show del 18 de febrero en el Palacio de los Deportes:
- Cards
- Kiss Me More (shortened)
- Get Into It (Yuh)
- Gorgeous
- Take Me Dancing
- Woman
- Acts of Service
- Agora Hills
- Make It Up
- All Mine
- Ain’t Shit
- Paint the Town Red
- Silly! Fun!
- Juicy
- Need to Know
- Streets
- Wet Vagina
- WYM Freestyle
- Demons (Brazilian Funk Remix)
- Tia Tamera
- AAAHH MEN!
- I’m a Man (Portada del The Spencer Davis Group)
- Boss Bitch
- Stranger
- One More Time
- Say So
- Jealous Type
Horario para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes
El miércoles 18 de febrero, Doja Cat dará su concierto en el Palacio de los Deportes en este horario:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde aproximadamente
- Telonero: 7:00 de la noche
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Doja Cat realizará su tercera gira mundial con Ma Vie World Tour donde promocionará su álbum Vie.
Por ello, se espera que la presentación de Doja Cat sea inolvidable para todos sus fans.
Telonero para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes
El telonero confirmado del concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes es Emjay.
Originaria de Guadalajara, Emjay es una destacada cantante mexicana que se ha posicionado como una figura importante del trap.
Con Las Morras También Hacen Tr444p (2023) y Me Estoy Volviendo Loca (2025) ha ganado varios seguidores.