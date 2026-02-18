Está todo listo para el concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes. Aquí te revelamos el setlist, horario y telonero para el 18 de febrero.

La rapera estadounidense Doja Cat -de 30 años de edad- viene a la CDMX para presentar su Ma Vie World Tour.

Setlist para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes

De acuerdo con los más recientes conciertos de Doja Cat, este sería el setlist para su show del 18 de febrero en el Palacio de los Deportes:

Cards

Kiss Me More (shortened)

Get Into It (Yuh)

Gorgeous

Take Me Dancing

Woman

Acts of Service

Agora Hills

Make It Up

All Mine

Ain’t Shit

Paint the Town Red

Silly! Fun!

Juicy

Need to Know

Streets

Wet Vagina

WYM Freestyle

Demons (Brazilian Funk Remix)

Tia Tamera

AAAHH MEN!

I’m a Man (Portada del The Spencer Davis Group)

Boss Bitch

Stranger

One More Time

Say So

Jealous Type

Doja Cat (Instagram @dojacat)

Horario para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes

El miércoles 18 de febrero, Doja Cat dará su concierto en el Palacio de los Deportes en este horario:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde aproximadamente

Telonero: 7:00 de la noche

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Doja Cat realizará su tercera gira mundial con Ma Vie World Tour donde promocionará su álbum Vie.

Por ello, se espera que la presentación de Doja Cat sea inolvidable para todos sus fans.

Doja Cat (Doja Cat / Facebook)

Telonero para el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes

El telonero confirmado del concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes es Emjay.

Originaria de Guadalajara, Emjay es una destacada cantante mexicana que se ha posicionado como una figura importante del trap.

Con Las Morras También Hacen Tr444p (2023) y Me Estoy Volviendo Loca (2025) ha ganado varios seguidores.