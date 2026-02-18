Te decimos a qué hora termina el concierto de Doja Cat en Palacio de los Deportes, este será el horario del 18 de febrero.

Doja Cat -de 30 años de edad- estará de visita en la Ciudad de México con su Ma Vie World Tour.

Horario del 18 de febrero del concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes

El concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes tendrá estos horarios para el 18 de febrero:

Apertura de puertas: 5:30 p.m. aproximadamente

Telonero: 7:00 de la noche

Inicio de concierto Doja Cat: 8:00 de la noche

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Doja Cat (Doja Cat / Facebook)

Con Ma Vie World Tour, Doja Cat promociona su quinto álbum de estudio, Vie.

La artista invitada para el show de Doja Cat en el Palacio de los Deportes es Emjay, cantante mexicana de trap originaria de Guadalajara.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Doja Cat?

Si no tienes idea de cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Doja Cat, acá te lo explicamos.

Las personas que viajan en transporte público tiene la opción de bajar en Velódromo

Ahora bien, si decides usar el Metrobús, la recomendación es bajarse en la estación Goma de la Línea 2 y caminar por Av. Río Churubusco.

La dirección del Palacio de los Deportes es: Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.