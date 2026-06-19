Te damos el setlist, horario y telonero del 19 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka.

El “Amorío Tour: La última cita” de Daniela Spalla y Steman regresa a CDMX para un inolvidable concierto.

Setlist del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

El setlist que interpretarán Daniela Spalla y Esteman en su concierto en La Maraka del 19 de junio, es el siguiente:

Besos y pendientes

Estábamos tan bien

Un día en París

Costa Rica

Amor difícil / Prometí

Pinamar

Lejos de la ciudad

Noche sensorial

Mar

Caótica belleza

Calle sin salida / Hasta que tú me quieras

Duele

Bar de corazones rotos

El acuerdo

Baila

Amor libre / Juan Y Paul

Mr. Trance

No me hables más de amor

Flores

Sicilia

Olvídame y pega la vuelta

No sabes amar

Te veo a la salida

Fuimos amor

Vete de una vez

Reina leona

Te alejas más de mí

Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Horario para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

Así quedó el horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka para el 19 de junio:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del show: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

El dúo conformado por Daniella Spalla y Esteman se ha consolidado entre el gusto del público por sus baladas románticas y sonido pop.

Por tal razón, su presentación en vivo es una de las más esperadas en La Maraka de CDMX.

Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Telonero del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

El concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka del 19 de junio no tiene telonero confirmado.

Tanto Daniela Spalla como Esteman interpretarán temas en solitario y en dúo para amenizar la noche.