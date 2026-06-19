Te damos el setlist, horario y telonero del 19 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka.

El “Amorío Tour: La última cita” de Daniela Spalla y Steman regresa a CDMX para un inolvidable concierto.

Setlist del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

El setlist que interpretarán Daniela Spalla y Esteman en su concierto en La Maraka del 19 de junio, es el siguiente:

  • Besos y pendientes
  • Estábamos tan bien
  • Un día en París
  • Costa Rica
  • Amor difícil / Prometí
  • Pinamar
  • Lejos de la ciudad
  • Noche sensorial
  • Mar
  • Caótica belleza
  • Calle sin salida / Hasta que tú me quieras
  • Duele
  • Bar de corazones rotos
  • El acuerdo
  • Baila
  • Amor libre / Juan Y Paul
  • Mr. Trance
  • No me hables más de amor
  • Flores
  • Sicilia
  • Olvídame y pega la vuelta
  • No sabes amar
  • Te veo a la salida
  • Fuimos amor
  • Vete de una vez
  • Reina leona
  • Te alejas más de mí
Daniela Spalla y Esteman
Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Horario para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

Así quedó el horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka para el 19 de junio:

  • Apertura de puertas: 8:00 de la noche
  • Inicio del show: 9:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:30 de la noche

El dúo conformado por Daniella Spalla y Esteman se ha consolidado entre el gusto del público por sus baladas románticas y sonido pop.

Por tal razón, su presentación en vivo es una de las más esperadas en La Maraka de CDMX.

Daniela Spalla y Esteman
Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

Telonero del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka

El concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka del 19 de junio no tiene telonero confirmado.

Tanto Daniela Spalla como Esteman interpretarán temas en solitario y en dúo para amenizar la noche.

Daniela Spalla y Esteman
Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)