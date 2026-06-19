Te damos el setlist, horario y telonero del 19 de junio para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka.
El “Amorío Tour: La última cita” de Daniela Spalla y Steman regresa a CDMX para un inolvidable concierto.
Setlist del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka
El setlist que interpretarán Daniela Spalla y Esteman en su concierto en La Maraka del 19 de junio, es el siguiente:
- Besos y pendientes
- Estábamos tan bien
- Un día en París
- Costa Rica
- Amor difícil / Prometí
- Pinamar
- Lejos de la ciudad
- Noche sensorial
- Mar
- Caótica belleza
- Calle sin salida / Hasta que tú me quieras
- Duele
- Bar de corazones rotos
- El acuerdo
- Baila
- Amor libre / Juan Y Paul
- Mr. Trance
- No me hables más de amor
- Flores
- Sicilia
- Olvídame y pega la vuelta
- No sabes amar
- Te veo a la salida
- Fuimos amor
- Vete de una vez
- Reina leona
- Te alejas más de mí
Horario para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka
Así quedó el horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka para el 19 de junio:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio del show: 9:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:30 de la noche
El dúo conformado por Daniella Spalla y Esteman se ha consolidado entre el gusto del público por sus baladas románticas y sonido pop.
Por tal razón, su presentación en vivo es una de las más esperadas en La Maraka de CDMX.
Telonero del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka
El concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka del 19 de junio no tiene telonero confirmado.
Tanto Daniela Spalla como Esteman interpretarán temas en solitario y en dúo para amenizar la noche.