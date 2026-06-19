Descubre a qué hora termina el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka. Aquí el horario del 19 de junio.

Los cantantes Daniela Spalla y Esteman regresan a la CDMX para dar un show en vivo a todos sus fanáticos.

Horario del concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka, 19 de junio

El horario confirmado para el concierto de Daniela Spalla y Esteman en La Maraka este 19 de junio, es el siguiente:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del show: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

Daniela Spalla y Esteman (Esteman / Facebook)

La presentación de Daniela Spalla y Esteman forma parte de su exitosa gira “Amorío Tour: La última cita”.

A lo largo de su show, los cantantes interpretarán temas de su repertorio y en dúo como el éxito “Te alejas de mi” que es uno de los más queridos del público.

Ruta para llegar a La Maraka

Si quieres llegar a La Maraka para el concierto de Daniela Spalla y Esteman, te damos la mejor ruta.

En transporte público la estación más cercana de Metro CDMX a La Maraka es Eugenia de la Línea 3.

Al salir, hay que caminar por por Eje 5 sur durante alrededor de 11 minutos hasta arribar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.