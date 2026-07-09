Te damos todos los detalles para el concierto de Claptone en Campo Marte. Aquí el setlist, horario y telonero del 9 de julio.
Claptone ofrecerá un DJ Set para todos sus fanáticos de la Ciudad de México.
Setlist para el concierto de Claptone en Campo Marte
Este sería el posible setlist para el concierto de Clapton en Campo Marte de este jueves 9 de julio:
- Cream
- Puppet Theatre
- Wrong
- Heartbeat
- Wake Up
- Under The Moon
- Just a Ghost
- Holding On
- High on Humans
- The Music Began to Play
- Omen
- Don´t Leave Me Alone
- In the City
- We are your Friends
- The Drums
- Drop The Pressure
- You Got the Love
- Cold Heart
- No Eyes
- Liquid Spirit
Horario del concierto de Claptone en Campo Marte
El horario del 9 de julio para el concierto de Claptone en Campo Marte sería este:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 10:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 12:00 de la noche
Claptone surgió en 2012. Se trata de un enigmático DJ que porta una máscara dorada tras lanzar el tema No Eyes.
En su música, Claptone fusiona el house, deep house y tech house para crear un ritmo contagioso.
Por ello, se espera que en su concierto en el Music Pavilion de Campo Marte ponga el mejor ambiente.
Telonero para el concierto de Claptone en Campo Marte
No hay ningún telonero confirmado para el concierto de Claptone en Campo Marte de este 9 de julio.
Sin embargo, se espera que el show sea memorable para el público que asista al recinto de CDMX.