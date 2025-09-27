Este sábado 27 de septiembre se llevará a cabo el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes, el cual está vendido casi en su totalidad.

Aquí te daremos toda la información del horario y a qué hora termina el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes.

¿A qué hora termina el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes?

Se espera que el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes termine alrededor de las 10:30 p.m. del sábado 27 de septiembre de 2025.

A más tardar, es posible que el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes termine a las 11:00 p.m., que aún es un buen horario para quienes tomen el transporte público.

Camilo Séptimo (@camiloseptimomx)

Esto debido a que el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes contará con Two Another como acto abridor, lo cual podría impactar en el horario del evento.

Muchas veces, el montaje y desmontaje de la producción del acto abridor consume varios minutos, retrasando la presentación principal.

Esto sin mencionar posibles inconvenientes de la misma banda o externos, que también pueden derivar en alguna clase de retraso.

Camilo Séptimo (@camiloseptimomx)

¿A qué hora iniciará el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes?

Ticketmaster anunció que el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes iniciará a las 8:30 p.m. el sábado 27 de septiembre, teniendo una duración aproximada de 2 horas.

De ahí que se mencione que el concierto de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes terminará a las 10:30 p.m., si todo sale de acuerdo con lo estipulado.

Pues no se menciona si a esa hora (las 8:30 p.m.) iniciará el acto abridor o será cuando salga Camilo Séptimo al escenario.

Recomendamos a los fans llegar con tiempo al recinto, pues aunque sea fin de semana, es casi un hecho que habrá mucho tráfico en los alrededores.